Курс валют у вівторок: долар та євро в банках подорожчали

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,55 грн. Євро купують за 48,90 грн, а продають за 49,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,27−42,35, євро — 49,15−49,31 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,34−42,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,18−49,20 грн/євро.

