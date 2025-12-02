У вівторок, 2 грудня, на готівковому ринку середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у покупці та 10 копійок у продажу.
2 грудня 2025, 10:42
Курс валют у вівторок: долар та євро в банках подорожчали
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,55 грн. Євро купують за 48,90 грн, а продають за 49,55 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,27−42,35, євро — 49,15−49,31 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,34−42,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,18−49,20 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі