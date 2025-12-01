Долар та євро зросли у понеділок, 1 грудня, на міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
1 грудня 2025, 17:26
Курс валют: євро й долар зросли на міжбанку у понеділок
|
Відкриття 1 грудня
|
Закриття 1 грудня
|
Зміни
|
42,24/42,27
|
42,34/42,37
|
10/10
|
49,03/49,05
|
49,26/49,28
|
23/23
Офіційний курс: долар — 42,34 грн, євро — 49,31грн.
Середній курс у банках: 42,05−42,50 грн/долар, 48,85−49,45 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,30−42,37, євро — 49,20−49,35 грн.
Джерело: Мінфін
