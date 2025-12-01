Скільки українці витрачали на Чорну п'ятницю у monobank

Користувачі monobank цього року зробили рекордну кількість покупок частинами на Чорну п'ятницю — понад 89 тисяч, це більше ніж у будь-який рік до того. Середній чек складає 13 500 гривень. Про це розповів співзасновник Олег Гороховський .

Хто продав найбільше товарів

Найбільше товарів цього року продала мережа електроніки COMFY, а на другому місці опинився фірмовий магазин monobank — monoмаркет. Водночас рекорд за найвищим чеком встановив ювелірний магазин SOVA.

Найбільше в оплату частинами брали смартфони, навушники, одяг та взуття, пилососи та телевізори. Якщо брати окремо monoмаркет, то тут найпопулярнішим товаром виявилися бездротові навушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а також AirPods 3 та контролер DualSense.

Загалом на monoмаркет оформили 15 710 платежів частинами з найдовшою покупкою на 25 місяців, а найдорожчою — 244 999 гривень.