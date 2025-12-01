НБУ оштрафував «Є Гроші» майже на 2,9 мільйона

Національний банк оштрафував ТОВ «ФК «Є гроші» (ЄДРПОУ 43509084) на загальну суму 2 844 586,00 грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що порушила компанія

Порушення були виявлені за результатами безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг.

Йдеться про порушення вимоги, встановленої частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про споживче кредитування», згідно з якою максимальний розмір денної процентної ставки не може перевищувати 1%.

У «Є гроші» відповідно до реальних умов продуктів споживчого кредитування денна процентна ставка перевищувала максимальний розмір в 1%, визначений зазначеним законом.

Крім встановленого перевищення розміру максимальної денної процентної ставки, також виявлено низку порушень законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 грудня 2025 року