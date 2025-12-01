Жовтневим бестселером ринку нових легковиків у Європі став недорогий компактний хетчбек Dacia Sandero. Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на Dataforce.
1 грудня 2025, 14:20
Авторинок ЄС: найпопулярніші нові авто та тренди продажів
Топ-10 моделей місяця
- Dacia Sandero — 20480 од.;
- VW T-Roc — 18241 од.;
- Renault Clio — 16896 од.;
- VW Golf — 16261 од.;
- Toyota Yaris Cross — 16181 од.;
- VW Tiguan — 15632 од.;
- Peugeot 208 — 15256 од.;
- Peugeot 2008 — 15012 од.;
- Skoda Octavia — 14697 од.;
- Toyota Yaris — 14360 од.
Джерело: Мінфін
