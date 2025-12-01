Гривня просіла мінімально попри глобальну волатильність — рейтинг

За підсумками 11 місяців 2025 року на глобальних ринках найбільше зміцнились до долара США не національні валюти , а дорогоцінні метали. При цьому низка валют країн, що розвиваються, продовжила падіння, демонструючи високі макроекономічні ризики. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на Світовий рейтинг валют.

Лідери зростання до долара

Абсолютним фаворитом року стало срібло, яке подорожчало на 95,5%, слідом за ним — платина з приростом 84,1%. Трійку замкнуло золото, яке зросло на 61,5%, підтверджуючи статус одного з ключових «захисних» активів.

Інші помітні зростання:

Паладій — +59,4%

російський рубль — +46,4% (динаміка зумовлена адміністративним контролем за валютним ринком та обмеженнями на рух капіталу, а не фундаментальним зміцненням економіки)

Антирейтинг: валюти, що найбільше втрачали

Серед найбільш проблемних валют року — ті, що зазнали суттєвих потрясінь у макроекономіці та фінансовій системі.

Найгіршу динаміку показали:

Аргентинське песо — -28,9%

Ефіопський бір — -17,2%

Турецька ліра — -16,8%

Лівійський динар — -9,9%

Сурінамський долар — -8,3%

Ці показники свідчать про серйозні внутрішні дисбаланси, інфляційний тиск та нестабільну монетарну політику в низці країн.

Українська гривня — майже стабільна

Українська гривня за 11 місяців 2025 року показала мінімальне зниження — -0,6% до долара США.

Висновок

Глобальний рейтинг демонструє: дорогоцінні метали знову стали головним «тихим гаванем» для інвесторів, тоді як низка валют, особливо у країнах зі структурними проблемами, продовжує втрачати позиції.