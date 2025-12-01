За підсумками 11 місяців 2025 року на глобальних ринках найбільше зміцнились до долара США не національні валюти, а дорогоцінні метали. При цьому низка валют країн, що розвиваються, продовжила падіння, демонструючи високі макроекономічні ризики. Про це написав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин з посиланням на Світовий рейтинг валют.
Гривня просіла мінімально попри глобальну волатильність — рейтинг
Лідери зростання до долара
Абсолютним фаворитом року стало срібло, яке подорожчало на 95,5%, слідом за ним — платина з приростом 84,1%. Трійку замкнуло золото, яке зросло на 61,5%, підтверджуючи статус одного з ключових «захисних» активів.
Інші помітні зростання:
- Паладій — +59,4%
- російський рубль — +46,4% (динаміка зумовлена адміністративним контролем за валютним ринком та обмеженнями на рух капіталу, а не фундаментальним зміцненням економіки)
Антирейтинг: валюти, що найбільше втрачали
Серед найбільш проблемних валют року — ті, що зазнали суттєвих потрясінь у макроекономіці та фінансовій системі.
Найгіршу динаміку показали:
- Аргентинське песо — -28,9%
- Ефіопський бір — -17,2%
- Турецька ліра — -16,8%
- Лівійський динар — -9,9%
- Сурінамський долар — -8,3%
Ці показники свідчать про серйозні внутрішні дисбаланси, інфляційний тиск та нестабільну монетарну політику в низці країн.
Українська гривня — майже стабільна
Українська гривня за 11 місяців 2025 року показала мінімальне зниження — -0,6% до долара США.
Висновок
Глобальний рейтинг демонструє: дорогоцінні метали знову стали головним «тихим гаванем» для інвесторів, тоді як низка валют, особливо у країнах зі структурними проблемами, продовжує втрачати позиції.
