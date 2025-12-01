В Японії з’явилась «пральна машина для людей»: вартість, функції та хто може її придбати

Японська компанія Science Inc офіційно запустила у продаж так звану «пральну машину для людей» — Mirai Human Washing Machine. Про це пише видання Interesting Engineering.

Що відомо про новинку

Вперше цей прилад був представлений на всесвітній виставці у Осаці на початку цього року, але зараз японські споживачі вже можуть придбати його.

Машина діє як високотехнологічна автоматична спа-капсула, яка може вимити клієнта з голови до ніг за лічені хвилини, а користувач має змогу зручно відкинутися на сидінні, поки машина працює над його чистотою.

Після початку сеансу капсула закривається, а машина «пере» людину за допомогою мікробульбашок. Потім вона змиває ці бульбашки та може висушити клієнта, а процедура супроводжується розслабляючою музикою. Процес миття триває близько 15 хвилин.

Розміри капсули становлять 2,5 метра завдовжки, 1 метр завширшки та 2,6 метра заввишки, що робить її достатньо великою, щоб більшість людей могли комфортно лежати всередині. Очищення здійснюється за допомогою бульбашок, настільки малих, що вони можуть проникати в пори, видаляючи жир, бруд та відмерлі клітини шкіри.

При цьому датчики в капсулі відстежують життєво важливі показники людини, щоб запобігти непритомності, паніці чи проблемам зі здоров’ям.

Яка вартість «пральної машини»

Наразі машина виходить на ринок за 60 мільйонів єн, або $385 000, що робить її аксесуаром для багатіїв. Продукт поки орієнтований на ринок розкішних комерційних спа-центрів, а не доступний як простий товар для дому.

Компанія Science Inc поки планує випустити обмежену партію з 40−50 одиниць, кожна з яких буде зібрана вручну. Один японський готель вже зобов’язався купити першу виготовлену одиницю, а ще 5−8 одиниць зарезервовані іншими потенційними клієнтами.