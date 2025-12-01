Павло Дуров оголосив про запуск децентралізованої мережі для ШІ обчислень

Павло Дуров повідомив про запуск Cocoon — децентралізованої мережі для безпечних ШІ-обчислень, орієнтованої на повну конфіденційність запитів користувача.

Що це означає

За словами Дурова, частина автоматичних переказів повідомлень у Telegram вже обробляється з використанням Cocoon, що фактично робить мережу частиною продакшен-інфраструктури месенджера.

Як це працює

Замість централізованих дата-центрів Cocoon розподіляє навантаження між незалежними учасниками, які надають GPU. Вузли отримують оплату в TON у режимі реального часу, а розробники — доступ до обчислень за цінами нижчими, ніж у класичних хмар на зразок AWS або Azure.

Архітектура влаштована так, що вміст запитів залишається прихованим від усіх учасників ланцюжка. Дуров наголошує: Cocoon створювався саме як розв'язання проблеми приватності при взаємодії з ШІ — ключовим болям для корпоративних та правових сценаріїв.

Економіка мережі та вплив на екосистему TON

Для GPU-власників мережа стає аналогом ШІ-майнінгу: замість розрахунку хеш відеокарти виконують корисні обчислення — генерацію відповідей, переклад тексту, інференс моделей. Винагорода формується динамічно, залежно від завантаження мережі.

Якщо модель попиту підтвердиться, Cocoon може перетворитися на перше масове джерело реального Utility Demand для TON: токен перестає бути просто засобом трансферу і стає розрахунковою одиницею за ШІ потужністю.