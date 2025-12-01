У понеділок, 1 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро не змінилося у покупці та подорожчало на 4 копійки у продажу.
1 грудня 2025, 10:35
Курс валют: долар в банках незначно подорожчав
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,02−42,49 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,28−42,36, євро — 49,10−49,28 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,24−42,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,03−49,05 грн/євро.
Джерело: Мінфін
