1 грудня 2025, 9:16

Шотландія скасовує виплату «подяки»: що це означає для українських біженців

Українські біженці в Шотландії можуть опинитися на вулиці після того, як шотландцям, які прийняли їх у свої домівки, скасували щомісячну виплату «подяки». Про це пише The Daily Mail.

Українські біженці в Шотландії можуть опинитися на вулиці після того, як шотландцям, які прийняли їх у свої домівки, скасували щомісячну виплату «подяки».

Притулок українців у Швейцарії

Близько 28 тис. осіб — переважно жінки та діти — знайшли притулок у Шотландії з моменту початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року.

Попередній уряд Шотландії допоміг українцям знайти житло за програмою «Житло для України», виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць як подяку британським сім'ям, які були готові їх прийняти.

Зупинка виплат

Але нова адміністрація цього місяця підтвердила, що вони припиняють виплати, які наразі становлять 350 фунтів стерлінгів на місяць, що викликало побоювання, що багато господарів попросять своїх гостей виїхати.

Шотландські консерватори назвали цю зміну «безсердечною» та «недалекоглядною». Шотландський уряд заявив, що намагається переконати уряд у Лондоні продовжити фінансову підтримку програми.

Натомість у Міністерстві житлових справ, громад і місцевого самоврядування Великої Британії стверджують, що підтримка українців залишається «незмінною».

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 2

+
0
VladimirVG
VladimirVG
1 грудня 2025, 10:37
#
Зазвичай плутають Автрію та Австралію, не раз бачив, що путають Швецію і Швейцарію, але як плутають Шотландію і Швейцарію бачу вперше)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 грудня 2025, 11:19
#
Все колись буває вперше.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
