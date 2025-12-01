«Нова пошта» перевірятиме відділення за допомогою ШІ

«Нова пошта» запровадила інструмент на основі штучного інтелекту, який щоденно робить фото кожного з відділень логістичного оператора та звітує щодо дотримання стандартів. Про це розповів R&D директор Nova Євгеній Хоменко на AI Summit, пише Dev.ua.

Що це дало

Це допомогло компанії зекономити кошти на фізичних перевірках з боку топменеджменту та покращити якість сервісу.

До запровадження інструменту компанія використовувала стандартні перевірки: на партнерські відділення вирушав територіальний менеджер Nova, попередньо попередивши про свій приїзд, розповів Хоменко.

«Він приїжджає, а там все — як у книзі. А потім ми бачимо, що клієнти говорять трошки інакше», — пояснив він.

За словами Хоменка, Nova впровадила технологію, яка дозволяє автоматично відслідковувати відповідність стандартам. Уся мережа відділень обладнана камерами та має відповідати певним стандартам, які прописані, як чекліст.

Щодня ШІ робить фото кожного з відділень та одразу аналізує на дотримання стандартів, каже Хоменко.

«Де знаходиться наш працівник? Чи у формі він? Чи знаходяться на своїх місцях якісь маркетингові комунікації? Чи не переповнений у нас сміттєвий бак?», — пояснює Хоменко.

Завдяки автоматизації процесів компанія змогла значно знизити час і ресурси, витрачені на контроль якості в різних відділеннях. А також поліпшити якість сервісу, каже R&D директор Nova.

«Навчаємо наші моделі штучного інтелекту давати поради, що поліпшують взаємодію з бізнес-партнерами. З деякими партнерами співпрацю припинили, тому що технології, зокрема AI, можуть замінити їхні послуги», — поділився Хоменко.