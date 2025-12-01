Multi від Мінфін
1 грудня 2025, 8:00

З початку року українці продали через «Дію» близько 185 тисяч автомобілів

Від початку року через «Дію» продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Від початку року через «Дію» продано майже 185 тисяч транспортних засобів.

Продаж авто через «Дію»

«З початку 2025 року через «Дію» продано майже 185 тисяч транспортних засобів. Із них понад 25 тисяч отримали нові номерні знаки з серією DI. А це близько 14% від усіх угод. Найбільше припадає на легкові авто — за ними закріплено більше 19 тисяч комплектів номерів серії DI, понад 1300 — електромобілі, більше 4200 — мотоцикли та 360 — мопеди», — поінформували у ГСЦ.

Зазначається, що ці дані свідчать, що більшість людей залишає номерні знаки на транспортному засобі, що продається.

Але, якщо покупець замовив нові номерні знаки із серією DI (серія Дії), то старі під час перереєстрації легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда онлайн не передаються на зберігання до сервісного центру МВС. Власник транспортного засобу може самостійно їх знищити.

Якщо автовласник планує залишити на відповідальне зберігання наявний номерний знак після продажу транспортного засобу, договір купівлі-продажу необхідно укладати безпосередньо в ТСЦ МВС.

Договір купівлі-продажу онлайн у Дії можуть укласти тільки фізичні особи.

Доставка документів (номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію) здійснюється Укрпоштою на обране відділення до 10 днів. Окрім цього, можна замовити лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (без бланка) та користуватися авто, коли документ відобразиться у Дії.

Як повідомлялося, при купівлі автомобіля через Дію люди можуть отримати ексклюзивні номери серії DI.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
