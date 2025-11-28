Курс долара США під час міжбанківських торгів у п'ятницю 28 листопада, не змінився. Водночас євро трохи зросло. Про це свідчать дані торгів.
28 листопада 2025, 17:27
Курс валют: у п'ятницю євро трохи зросло на міжбанку
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 28 листопада
|
Закриття 28 листопада
|
Зміни
|
42,24/42,27
|
42,24/42,27
|
0/0
|
48,91/48,93
|
48,94/48,96
|
3/3
Офіційний курс: долар — 42,26 грн, євро — 48,89грн.
Середній курс у банках: 42,05−42,48 грн/долар, 48,70−49,26 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,30−42,40, євро — 49,05−49,23 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі