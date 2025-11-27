У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону виселення ВПО з тимчасового житла

У парламенті зареєстрували законопроєкт, який має на меті заборонити примусове виселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з місць тимчасового проживання (МТП). Про це повідомила громадська організація «ВПО України».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цю ініціативу розробили члени Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань захисту прав ВПО у відповідь на численні випадки, коли переселенців виселяють без належного попередження.

За даними ГО «ВПО України», багато переселенців, які не мають коштів для оренди житла, змушені звертатися до органів місцевої влади по безкоштовне проживання у МТП. Однак почастішали випадки, коли органи влади виключають об'єкти з переліку МТП, що призводить до виселення людей, які залишаються без даху над головою.

«Люди залишаються без даху над головою і через це покидають країну або повертаються на тимчасово окуповані території чи території бойових дій», — йдеться у повідомленні.

Ключові гарантії законопроєкту

Співзасновники ГО «ВПО України» разом із колегами по ТСК представили на розгляд парламенту закон, який гарантуватиме переселенцям право на перебування у МТП протягом усього періоду воєнного стану та 6 місяців після його закінчення.

Наразі понад 74 000 внутрішніх переселенців проживають у місцях тимчасового проживання і, за словами представників громадської організації, вони не повинні почуватися незахищеними через несподівані рішення влади.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 вересня 2025 року запрацювала постанова уряду про пільгове кредитування на придбання власного житла для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій у межах програми «єОселя». Станом на 9 жовтня було подано 100 заяв.