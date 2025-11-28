З південнокорейської криптобіржі Upbit викрали $36 млн, Ethereum збільшив ліміт газу: що нового

Ethereum збільшив ліміт газу до 60 млн — рекордний рівень за чотири роки

У мережі Ethereum було підвищено ліміт газу в блоках до 60 мільйонів, що є найвищим показником за останні чотири роки. Збільшення відбулося автоматично після того, як понад 516 000 валідаторів підтримали ініціативу, перевищивши необхідний поріг.

Це масове рішення валідаторів призвело до механічного розширення ефективного розміру блоків і, відповідно, значного підвищення пропускної здатності базового шару мережі (L1).

Підвищення ліміту газу до 60 млн має прямі позитивні наслідки для користувачів та розробників:

Більше операцій: У кожному блоці Ethereum тепер може оброблятися більше транзакцій, включаючи обмін (свопи), перекази токенів та виклики смартконтрактів.

Зниження заторів: Збільшена пропускна здатність допомагає зменшити затори (congestion) у періоди пікового навантаження, дозволяючи мережі виконувати більше роботи безпосередньо на рівні L1.

Підвищення ліміту відбулося на тлі підготовки до майбутнього оновлення Fusaka.

Австралія запроваджує обов'язкове ліцензування для криптосховищ: Новий законопроєкт захистить активи клієнтів

Уряд Австралії представив новий законопроєкт, який створює чітку правову базу для компаній, що надають послуги зі зберігання криптовалют клієнтів. Про це повідомив помічник міністра фінансів країни Даніель Моліно.

Законопроєкт запроваджує обов’язкові та прозорі правила для сервісів, які зберігають цифрові активи від імені споживачів. Мета — усунути регуляторні прогалини та підвищити довіру до галузі після нещодавніх міжнародних криптокрахів.

Законопроєкт вводить два нові типи фінансових продуктів — платформи цифрових активів та платформи токенізованого зберігання активів. Ці сервіси тепер повинні мати Австралійську ліцензію на фінансові послуги (AFSL), що зобов'язує їх виконувати низку ключових вимог:

Чесність та ефективність: Вимога діяти ефективно, чесно та справедливо.

Заборона шахрайства: Заборона на оманливі, шахрайські дії та недобросовісні умови контрактів.

Прозорість: Обов’язок інформувати клієнтів про те, як саме зберігаються їхні активи та які вони мають права.

Управління ризиками: Підтримка належного корпоративного управління та ефективних систем контролю ризиків.

Компенсації: Забезпечення механізмів вирішення спорів та компенсації клієнтам у разі виникнення проблем.

Водночас проєкти з низьким ризиком звільняються від обов’язкового ліцензування. Це стосується сервісів, які зберігають менше ніж $5 000 на одного клієнта та щорічно обробляють менше ніж $10 мільйонів.

За оцінками Digital Finance Cooperative Research Centre, цифрові фінансові інновації можуть забезпечити австралійській економіці до $24 мільярдів економічного ефекту щороку.

Південнокорейську біржу Upbit зламали і викрали активи $36 мільйонів

Південнокорейська криптовалютна біржа Upbit, що є найбільшою в країні, підтвердила інцидент із безпекою, внаслідок якого з її гарячого гаманця у мережі Solana було викрадено активи на суму приблизно $36 мільйонів (близько 54 мільярдів південнокорейських вон).

Інцидент стався 27 листопада 2025 року. Після виявлення несанкціонованого виведення активів, біржа негайно зупинила частину послуг та перемістила всі залишки коштів на холодне зберігання.

У офіційному повідомленні материнської компанії Upbit, Dunamu, зазначено, що о 04:42 ранку 27 листопада було підтверджено переказ частини активів на невідому зовнішню адресу.

Серед викрадених токенів:

Мемкоїни: Bonk (BONK), Moodeng (MOODENG), Official Trump (TRUMP).

DeFi-активи: Sonic SVM (SONIC), Access Protocol (ACS), Jito (JTO), Solana (SOL) та Raydium (RAY).

Стейблкоїни: USDC.

Генеральний директор Dunamu О Кьонг-сок запевнив користувачів, що біржа повністю компенсує всі збитки за власний рахунок.

Як повідомляє видання Yonhap, за цією атакою, на думку влади Південної Кореї, стоїть хакерське угруповання Lazarus Group, яке фінансується КНДР.

Болівія інтегрує стейблкоїни у національну фінансову систему

Уряд Болівії включить криптовалюти та стейблкоїни до національної фінансової системи для її модернізації. Про це заявив міністр економіки країни Хосе Габріель Еспіноса, повідомляє Reuters.

«Цифрові активи неможливо контролювати на глобальному рівні, тому їх потрібно визнати і використовувати у власних інтересах», — зазначив посадовець.

За даними видання, місцеві банки отримають право надавати послуги зі зберігання криптовалют. Їх дозволять використовувати як засіб платежу, а також для заощаджувальних рахунків, кредитних продуктів і позик.

Рішення влади зумовлене складною економічною ситуацією. Інфляція болівіано перевищила 22% у річному вимірі.

Через знецінення фіатних грошей мешканці та бізнес масово переходять на стейблкоїни, зокрема USDT, щоб зберегти капітал.

З вересня автовиробники, зокрема Toyota, Yamaha та BYD, почали приймати стейблкоїн від Tether у Болівії.