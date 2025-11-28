Курс валют: Долар у банках подешевшав на 3 копійки

У п'ятницю, 28 листопада, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у покупці та подорожчало на 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,02−42,47 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,32 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,42−42,45, євро — 49,13−49,26 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,24−42,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,91−48,93 грн/євро.

