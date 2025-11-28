У п'ятницю, 28 листопада, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у покупці та подорожчало на 2 копійки у продажу.
28 листопада 2025, 10:26
Курс валют: Долар у банках подешевшав на 3 копійки
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та знизився на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та подешевшало на 4 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,02−42,47 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,32 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,42−42,45, євро — 49,13−49,26 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,24−42,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,91−48,93 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі