НАБУ та САП проводять обшуки у Єрмака

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2025, 10:00

НАБУ та САП проводять обшуки у Єрмака

Сьогодні, 28 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ та САП проводять обшуки у Єрмака
Фото: Андрій Єрмак

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі - згодом», — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За даними Української правди, близько 10 співробітників антикорупційних органів зайшли на територію урядового кварталу вранці.

Фото УП з місця події

Контекст

Обшуки відбуваються на тлі нещодавнього гучного корупційного скандалу, відомого як «плівки Міндіча».

У ЗМІ та серед політиків поширювалися повідомлення про те, що у записах фігурує особа на прізвисько «Алі-Баба», яка, ймовірно, роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. Повідомлялося, що цією особою може бути саме Андрій Єрмак.

Операція «Мідас»

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичній сфері.

Слідчі НАБУ тоді проводили обшуки у бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, а також у компанії «Енергоатом» та урядовця Германа Галущенка.

За даними слідства, систематично отримувалися «відкати» від 10% до 15% вартості контрактів «Енергоатома». Кошти легалізовували через київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

Слідство називає ключовими фігурантами Тимура Міндіча (з прізвиськом «Карлсон») та бізнесмена Олександра Цукермана («Шугармен»).

Варто зазначити, що Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків 10 листопада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
28 листопада 2025, 10:16
#
Від Москви на Печерськ листопадний
простягалась кігтиста рука…
зріли плани в кремлівської падли —
відібрати у нас Єрмака!
що ж за хвора уява в почвари!
що за витвір тупої злоби:
після Карлсона та Че Гевари
нас позбавити й Алі-Баби!
можна втратити гідність і волю,
гроші, тачку, свиню й хом’яка,
та не знає реального болю
той, хто ще не втрачав Єрмака…
можна втратити й світло в хатинці,
й кілометри земель і доріг —
та повік не простять українці
тих, хто їм Єрмака не вберіг!
попри скепсис запроданських медій,
знають люди з прадавніх віків:
буде той годувати ведмедів,
хто не кормить своїх єрмаків!
та не здатні ні плани хитрющі,
ні підступність старого хрича
теплий, стомлений погляд Андрюші
з-за все того ж прибрати плеча.
як не пнися зі шкіри, казліна,
у смердючім від люті Кремлі,
не продасть Єрмака Україна
й за найбільші скарби на землі!
лиш питання ятритиме душу
всім, хто слухає плівки НАБУ:
«ти за Путіна — чи за Андрюшу?
за  ***  — чи за Алі-Бабу?!»
+
0
financialGenius
financialGenius
28 листопада 2025, 10:22
#
Хоть кто-то смог противостоять этой коррупции в военное время … не просто так они хотели убрать набу и сап летом , хорошо что пипл не схавал сказки тогда и вышел на майдан … алибабе пора туда же за миндичем или пусть сша его заберут и конфискуют все наворованное и сделают так же как с лазаренко … мне интересно с Днепропетровской области сколько еще будут люди приходить к власти и так безбожно воровать у всей страны ??? Там что так со школы учат или там опг с совкового времени ???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами