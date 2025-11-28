Сьогодні, 28 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
НАБУ та САП проводять обшуки у Єрмака
«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі - згодом», — йдеться у повідомленні.
Цю інформацію також підтвердили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
За даними Української правди, близько 10 співробітників антикорупційних органів зайшли на територію урядового кварталу вранці.
Фото УП з місця події
Контекст
Обшуки відбуваються на тлі нещодавнього гучного корупційного скандалу, відомого як «плівки Міндіча».
У ЗМІ та серед політиків поширювалися повідомлення про те, що у записах фігурує особа на прізвисько «Алі-Баба», яка, ймовірно, роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. Повідомлялося, що цією особою може бути саме Андрій Єрмак.
Операція «Мідас»
10 листопада 2025 року НАБУ заявило про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичній сфері.
Слідчі НАБУ тоді проводили обшуки у бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, а також у компанії «Енергоатом» та урядовця Германа Галущенка.
За даними слідства, систематично отримувалися «відкати» від 10% до 15% вартості контрактів «Енергоатома». Кошти легалізовували через київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача.
Слідство називає ключовими фігурантами Тимура Міндіча (з прізвиськом «Карлсон») та бізнесмена Олександра Цукермана («Шугармен»).
Варто зазначити, що Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків 10 листопада.
Коментарі - 2
простягалась кігтиста рука…
зріли плани в кремлівської падли —
відібрати у нас Єрмака!
що ж за хвора уява в почвари!
що за витвір тупої злоби:
після Карлсона та Че Гевари
нас позбавити й Алі-Баби!
можна втратити гідність і волю,
гроші, тачку, свиню й хом’яка,
та не знає реального болю
той, хто ще не втрачав Єрмака…
можна втратити й світло в хатинці,
й кілометри земель і доріг —
та повік не простять українці
тих, хто їм Єрмака не вберіг!
попри скепсис запроданських медій,
знають люди з прадавніх віків:
буде той годувати ведмедів,
хто не кормить своїх єрмаків!
та не здатні ні плани хитрющі,
ні підступність старого хрича
теплий, стомлений погляд Андрюші
з-за все того ж прибрати плеча.
як не пнися зі шкіри, казліна,
у смердючім від люті Кремлі,
не продасть Єрмака Україна
й за найбільші скарби на землі!
лиш питання ятритиме душу
всім, хто слухає плівки НАБУ:
«ти за Путіна — чи за Андрюшу?
за *** — чи за Алі-Бабу?!»