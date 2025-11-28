НАБУ та САП проводять обшуки у Єрмака

Сьогодні, 28 листопада, співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у керівника Офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі - згодом», — йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

За даними Української правди, близько 10 співробітників антикорупційних органів зайшли на територію урядового кварталу вранці.

Фото УП з місця події

Контекст

Обшуки відбуваються на тлі нещодавнього гучного корупційного скандалу, відомого як «плівки Міндіча».

У ЗМІ та серед політиків поширювалися повідомлення про те, що у записах фігурує особа на прізвисько «Алі-Баба», яка, ймовірно, роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ. Повідомлялося, що цією особою може бути саме Андрій Єрмак.

Операція «Мідас»

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про початок масштабної операції «Мідас», спрямованої на викриття корупції в енергетичній сфері.

Слідчі НАБУ тоді проводили обшуки у бізнесмена та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча, а також у компанії «Енергоатом» та урядовця Германа Галущенка.

За даними слідства, систематично отримувалися «відкати» від 10% до 15% вартості контрактів «Енергоатома». Кошти легалізовували через київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього нардепа, а нині сенатора рф Андрія Деркача.

Слідство називає ключовими фігурантами Тимура Міндіча (з прізвиськом «Карлсон») та бізнесмена Олександра Цукермана («Шугармен»).

Варто зазначити, що Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків 10 листопада.