Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 100 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 170 790 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 листопада 2025, 8:01
Втрати ворога за 27 листопада: 1 100 російських окупантів та 63 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 170 790 (+1 100) осіб
- танків — 11 380 (+7) од.
- бойових броньованих машин — 23 643 (+15) од.
- артилерійських систем — 34 730 (+21) од.
- РСЗВ — 1 550 (+0) од.
- засоби ППО — 1 253 (+0) од.
- літаків — 430 (+0) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 85 237 (+63) од.
- крилаті ракети — 3 995 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 68 399 (+48) од.
- спеціальна техніка — 4 008 (+0) од.
