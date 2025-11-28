Що банки готують на Чорну п’ятницю 2025 для своїх клієнтів

Чорна п’ятниця 2025 року припадає на 28 листопада — день, коли ритейл традиційно влаштовує найбільші акції та знижки. Українці активно готуються до цього періоду, а разом із магазинами до сезону розпродажів долучаються і банки, пропонуючи спеціальні умови кредитування та партнерські знижки. Зокрема, цього року до Чорної п’ятниці ретельно підготувалися Креді Агріколь та ПУМБ, які зробили акцент на комфортному фінансуванні покупок і розширенні можливостей для клієнтів у період пікового попиту.

Як минула Чорна п’ятниця 2024 і що змінюється у 2025 році

Минулорічна Чорна п’ятниця стала однією з найактивніших за останні роки. За даними ритейлерів, продажі зросли у декілька разів, порівнюючи зі звичайними тижнями, а попит змістився у бік практичних товарів. Наприклад, у мережі «Фокстрот» товарообіг збільшився утричі, середній чек перевищив 9 тисяч гривень, а попит на енергообладнання зріс рекордними темпами: зарядні станції +900%, генератори й павербанки — у декілька разів більше, ніж роком раніше. Це закономірна реакція на війну та відновлені обстріли української енергосистеми, які змушують людей готуватися до можливих блекаутів.

За останні два місяці 2025 року попит на зарядні станції знову зріс уп’ятеро. Як зазначає директор департаменту роздрібного партнерського продажу ПУМБ Ігор Яровий, категорія EcoFlow «увійшла до топу продажів — як за кількістю, так і за обсягами». Він прогнозує, що енергостанції залишаться однією з ключових товарних груп і цього сезону.

Схожі тенденції відзначають і в Креді Агріколь. У банку закладають приріст продажів на рівні 20−30%, адже сезонне пожвавлення традиційно припадає на кінець року. Як показує практика, найбільш затребуваними категоріями стають покупки у продуктових магазинах і супермаркетах та розрахунки в ресторанах і кафе. Цього року на поведінку клієнтів також вплине загальна ситуація в енергетиці та робота ритейлу.

Попри складні умови, банки готові кредитувати як енергообладнання, так і широкий перелік інших товарів. Вони розширюють партнерські мережі та відкривають кредитування нових категорій — від одягу та взуття до ювелірних виробів чи медицини. Це дає змогу покупцям планувати покупки гнучкіше та вигідніше, особливо у період Чорної п’ятниці.

Пропозиції Креді Агріколь Банку

Креді Агріколь зустрічає Чорну п’ятницю масштабною акцією WOW Friday, яка триває з 20 листопада до 12 грудня. Пропозиції спрямовані як на нових, так і на чинних клієнтів, і роблять акцент на транзакційному бізнесі — валютних операціях, користуванні картками за кордоном та розміщенні депозитів.

Банк пропонує знижений курс купівлі валюти в мобільному застосунку CA+, що є суттєвою перевагою в період коливань курсу. Акція поширюється як на купівлю валюти безготівково (до 50 000 грн в еквіваленті на місяць), так і на купівлю валюти під депозит (до 200 000 грн в еквіваленті на місяць).

Друга ключова пропозиція — підвищена ставка за депозитом «Строковий» у гривні на 6 місяців в мобільному застосунку CA+, яка становить 12,75% річних. Це відповідає очікуванням клієнтів щодо вигідних сезонних рішень для збереження коштів у період активного передноворічного споживання.

Окремий акцент Креді Агріколь робить на сервісах для зберігання цінностей: під час WOW Friday банк знижує вартість оренди сейфів у відділеннях м. Києва до 30%, залежно від строку користування: чим довший строк, тим більша знижка.

Також банк поєднує акційні пропозиції з триваючою кампанією, у межах якої в січні буде розіграно автомобіль Toyota Yaris Cross серед нових транзакційних клієнтів. Це підсилює інтерес до активного користування картками у період Чорної п’ятниці.

Пропозиції ПУМБ

ПУМБ — один із найактивніших гравців Чорної п’ятниці, який традиційно робить акцент на кредитуванні покупок. Із 20 листопада 2025 року банк запустив розширений набір пропозицій, які охоплюють майже всі популярні категорії товарів та послуг.

Одним із ключових напрямів ПУМБ є сервіс «Сплачуйте частинами» з першим платежем через місяць після покупки. Послуга надається без переплат на визначений термін та дозволяє оформлювати розстрочку до 24 місяців. Кредитний ліміт сягає 300 тис. грн, що відкриває можливість придбати як техніку, так і дорожчі категорії.

Покупцям доступні спеціальні умови на понад 3 000 партнерських майданчиках. Серед ексклюзивів цього року — одна з найбільших вендорських програм на техніку Samsung, що запускається разом із такими мережами, як Rozetka, Comfy, АЛЛО, MOYO, Епіцентр, Eldorado, Click.ua, та іншими відомими ритейлерами.

У застосунку ПУМБ також працюють «Крамниці кешбеків» із підвищеними ставками кешбеку, де він повертається навіть за оплату готівкою чи картками інших банків. Наприклад, Sinsay, Adidas, Puma — до 10,5% кешбеку, YABLUKA —до 7,3%, Prom.ua — 3,9%, та багато інших пропозицій.

ПУМБ також підготував низку промокодів і додаткових бонусів для покупців, включно із знижками у Foxtrot, Varus, «Львівській майстерні шоколаду», Укрпошта, Maudau та інших сервісах.

За словами Ігоря Ярового, цього року ПУМБ робить акцент не лише на техніці, а й на ювелірних виробах, стоматології, одязі. «Це буде перша Чорна п’ятниця, у якій братимуть участь абсолютно нові категорії», — зазначає він. Банк очікує на зростання продажів щонайменше на 60%.

Як купувати у Чорну п’ятницю і не купити зайвого

У період масштабних розпродажів легко витратити більше, ніж планувалося. Щоб уникнути помилок, варто дотримуватися декількох простих правил.

Передусім важливо встановити власні ліміти витрат — це допомагає не піддаватися емоціям і контролювати бюджет. Експерти радять планувати покупки наперед, порівнювати ціни та уникати «фейкових» знижок, коли магазини штучно підвищують стару ціну перед акцією.

Корисно стежити за витратами в реальному часі, особливо під час онлайн-розпродажів, де відчуття вартості часто зникає. Якщо ви схильні до імпульсивних покупок, можна взяти із собою лише готівку або встановити чітке обмеження в застосунку свого банку.

І нарешті — не варто витрачати більше лише для того, щоб «заощадити» на безкоштовній доставці чи додатковому бонусі. Важливо пам’ятати, що справжня економія — це купівля лише того, що вам справді потрібно. Але якщо саме на потрібну покупку раптом не вистачає коштів, варто пам’ятати, що у банків сьогодні є чимало зручних рішень. Зокрема, Креді Агріколь та ПУМБ у період Чорної п’ятниці пропонують вигідні умови кредитування, розстрочки та спеціальні акції, які допоможуть здійснити важливу покупку без зайвого навантаження на бюджет.