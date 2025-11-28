OKX оголошує старт «Глобального чемпіонату з торгівлі» з призовим фондом до 1 000 000 USDT

Міжнародна криптобіржа OKX оголошує старт «Глобального чемпіонату з торгівлі» — масштабного міжнародного турніру з призовим фондом до 1 000 000 USDT. До участі можуть долучитися всі охочі, незалежно від досвіду або рівня підготовки, обираючи змагання у командному або індивідуальному форматі.

Основний етап чемпіонату стартує 8 грудня, однак підготовка починається вже зараз: учасники можуть приєднуватися до команд, створювати власні, а також виконувати щоденні завдання у розділі «Бустери», щоб заробляти додаткові винагороди ще до початку торгів. Турнір поєднує класичне змагання з ігровими механіками, що робить участь не лише прибутковою, а й захопливою для трейдерів будь-якого рівня.

Категорії чемпіонату

Учасники Глобального чемпіонату з торгівлі можуть змагатися індивідуально або долучатися до вже створених команд. Окремою категорією виділено змагання для нових користувачів. Усі результати в командному заліку та серед новачків визначаються за відсотковим прибутком (PnL %), тоді як в індивідуальній категорії рейтинг формується на основі абсолютного прибутку.

У командній категорії 20 найкращих команд розділять головний призовий фонд у 400 000 USDT. Капітани команд отримують 20% від призового фонду своєї команди та річну підписку на TradingView Plus. Найкращих 10 учасників кожної команди отримають 30% призу, а решта коштів буде рівномірно розподілена між іншими учасниками команди. Додатково команди можуть змагатися за спеціальні бонуси та переваги в межах механік чемпіонату.

В індивідуальній категорії 15 найуспішніших трейдерів поборються за частку у 200 000 USDT та отримають річну підписку на TradingView Plus. Перевага цієї категорії — максимальна прозорість та незалежність результатів: кожен учасник конкурує лише власною ефективністю.

Окремо сформовано рейтинг новачків: 30 трейдерів, які здійснять свої перші угоди на OKX, змагатимуться за призовий фонд у 220 000 USDT та річну підписку на TradingView Premium. Ця категорія створена для підтримки нових користувачів і дає можливість початківцям проявити себе на рівних умовах.

Варто зазначити, що призові фонди можуть змінюватися залежно від загальної кількості учасників чемпіонату: чим більше трейдерів зареєструється, тим більшими стануть головні призи в кожній категорії. Деталі та актуальні умови доступні на сторінці промокампанії.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.