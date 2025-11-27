Зв’язок під час блекаутів: громади забезпечать роботу базових станцій

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка офіційно дозволяє місцевій владі та комунальним підприємствам долучатися до підтримки мобільного зв'язку в містах та селах. Новий механізм забезпечує чіткий алгоритм співпраці між громадами та мобільними операторами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Мета — підтримати роботу тисяч базових станцій, які операторам фізично складно обслуговувати одночасно під час масштабних відключень електроенергії.

Три моделі підтримки зв’язку

Новий механізм дозволяє громадам надавати операторам логістичну підтримку за трьома основними моделями:

Живлення від комунальних генераторів: Громади можуть підключати базові станції мобільних операторів до власних комунальних генераторів.

Обслуговування генераторів операторів: Надання персоналу для заправки та запуску генераторів, що належать операторам, у випадку браку власних бригад.

Розміщення обладнання: Дозвіл операторам розміщувати свої генератори на комунальних об'єктах без зайвої бюрократії та передачі майна.

«Оператори отримають стабільну роботу мережі, а громади — стабільний зв'язок та компенсацію всіх витрат: пальне, ремонт, обслуговування», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ця співпраця класифікується як послуга з підтримки мереж, а не продаж електроенергії. Завдяки цьому комунальним підприємствам не потрібно отримувати спеціальні ліцензії, а для забезпечення живлення станцій можна використовувати пальне з матеріальних резервів громад.