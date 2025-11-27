До закриття міжбанку в четвер, 27 листопада, курс долара знизився на 2 копійки в купівлі та продажу, євро подешевшало на 1 копійку в купівлі та продажу.
27 листопада 2025, 17:33
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 27 листопада
|
Закриття 27 листопада
|
Зміни
|
42,26/42,29
|
42,24/42,27
|
2/2
|
48,99/49,01
|
48,98/49,00
|
1/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,05−42,48 грн. Євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,30 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,40−42,46, євро — 49,11−49,30 грн.
Джерело: Мінфін
