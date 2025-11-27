У четвер, 27 листопада, долар прямував до свого найбільшого тижневого падіння за чотири місяці. Це пов’язано зі скороченням торгів напередодні Дня подяки в США. Про це повідомляє Reuters.
Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці
Що з курсом долара
Індекс долара США зріс на 0,1% до 99,62, відступивши від шестимісячного максимуму, досягнутого тиждень тому, та прямує до найбільшого тижневого падіння з липня.
«Ринок незабаром подумає про великі угоди на 2026 рік, і я дуже сумніваюся, що „довгий долар США“ буде однією з них», — зазначив президент Spectra Markets Брент Доннеллі.
Він додав, що якщо економічний радник Білого дому Кевін Хассетт — прихильник зниження ставок — буде призначений наступним головою Федеральної резервної системи, це може стати негативним каталізатором для долара.
«Як тільки мине п’ятниця, весь корпоративний та реальний попит на долар США буде задоволений», — резюмував він.
Курси валют
Як пише видання, на азійських торгах єна зросла на 0,2% до 156,11 за долар на тлі зміни тону з боку представників Банку Японії.
Євро впало на 0,05% до 1,1590 доларів, після того, як раніше протягом сесії досяг півторатижневого максимуму на рівні 1,1613 доларів.
Ринки також стежать за переговорами щодо можливої мирної угоди з Україною, яка може підняти єдину валюту.
Що з курсом в Україні
За словами фінансового аналітика «Мінфіну», для гривні грудень стане одним із найскладніших місяців 2025 року. Занадто багато чинників здатні швидко і кардинально змінювати розклад на світовому та українському валютних ринках.
Перспективи гривні у грудні цього року безпосередньо залежать від:
- стану доходної та видаткової частини бюджету, розміру бюджетного дефіциту та джерел його покриття, результатів переговорів із МВФ щодо нової програми кредитування, завершення розрахунків бюджету з контрагентами по завершенню року;
- розмірів ЗВР, активності та тактики проведення інтервенцій Нацбанку щодо підтримки курсу гривні на міжбанку, а також від ситуації з динамікою зростання негативного сальдо торгівлі;
- мирних переговорів щодо завершення війни в нашій країні;
- активності населення та бізнесу під час купівлі та продажу валюти.
