Українці везуть китайські електромобілі на Кавказ і в Східну Європу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 листопада 2025, 16:37

Українці везуть китайські електромобілі на Кавказ і в Східну Європу

Українська логістична компанія UNI-LAMAN GROUP підписала ексклюзивну угоду з Foshan Shengxin International Trading — одним із найбільших китайських експортерів електромобілів, що працює напряму з заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto та Seres і має ліцензію на експорт китайських авто.

Українська логістична компанія UNI-LAMAN GROUP підписала ексклюзивну угоду з Foshan Shengxin International Trading — одним із найбільших китайських експортерів електромобілів, що працює напряму з заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto та Seres і має ліцензію на експорт китайських авто.

За умовами договору UNI-LAMAN стає ексклюзивним логістичним оператором Shengxin для України, країн Кавказького регіону, Молдови та країн Східної Європи.

Перші пілотні партії для Кавказу вже формуються на складах компанії в Китаї і підуть Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом: до порту Актау, далі паромом до Баку, а потім автовозами до кінцевих дилерів. Весь шлях — 25−35 днів замість звичних 4−6 місяців морем через Суец.

Паралельно з Транскаспійським коридором UNI-LAMAN запускає другий маршрут спеціально для Східної Європи (в першу чергу України та Польщі): електромобілі з заводів BYD, Zeekr та Seres вантажаться на судна в портах Нінбо, Гуанчжоу та Шанхай, прямують до польських портів Гдиня та Гданськ за 28−35 днів. Розформування авто проходить на власному митному автомобільному майданчику у Гданську звідки авто розвозяться по складах дилерів. Цей маршрут вже працює для звичайних вантажів і тепер адаптований під EV — з мінімальними затримками на митниці та для перевалок.

Чому це змінює ринок

  • Коридор на Східну Європу, через наявність власних митних майданчиків та інших елементів логістичної інфраструктури зменшується кінцева ціна споживача, додається асортимент електрокарів в доступі споживача та зменшується час від анонсу нових авто в Китаї до їх появи у салонах в Україні.

  • Наявність власних митних майданчиків для зберігання авто в Польщі дозволяє українським дилерам не зберігати великі партії одразу на територіях вразливих до військових ризиків.

  • Маршрут на Кавказ не залежить від черг у Червоному морі та європейських портах — графік фіксований, як у пасажирського потягу.

  • Вдала логістика дорівнює мінус 10−15% кінцевої ціни китайського авто. Сьогодні доставка в країни Кавказу одним авто через традиційні морські маршрути коштує €2000−3000. Новий коридор знижує її до €800−1500 — різниця одразу йде в кишеню покупця.

Ця угода підвищує репутацію українського бізнесу на роки вперед. Китайські виробники укладають логістичні контракти на 5−10 років. Те, що обрали саме українську компанію, — це визнання надійності та гнучкості.

«Ми вже запускали власні контейнерні поїзди Китай-Одеса в 2022-му, коли половина світу зупинилася. Зараз робимо те саме для електромобілів — тільки швидше, дешевше і екологічніше», — говорить Геннадій Сорочинський, СЕО UNI-LAMAN GROUP.

Якщо пілотні партії підтвердять заявлені терміни та вартість, до літа 2026 року одним лише цим коридором може проходити 2000−3000 електромобілів щомісяця.

Це означає одне: поки багато хто говорить про кризу, український бізнес тихо будує нові магістралі — і тягне за собою весь регіон у бік доступної зеленої мобільності.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 листопада 2025, 17:01
#
Что-то я пропустил в жизни!
А что уже изменили условия сертификации для китайских авто в ЕС?
+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
27 листопада 2025, 17:28
#
Про ЄС тут ані слова.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 листопада 2025, 17:53
#
Ты, эксперт. читать умеешь??? Или только …поляпать языком???
… Розформування авто проходить на власному митному автомобільному майданчику у Гданську звідки авто розвозяться по складах дилерів. Цей маршрут вже працює для звичайних вантажів і тепер адаптований під EV — з мінімальними затримками на митниці та для перевалок…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами