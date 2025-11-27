Українці везуть китайські електромобілі на Кавказ і в Східну Європу

Українська логістична компанія UNI-LAMAN GROUP підписала ексклюзивну угоду з Foshan Shengxin International Trading — одним із найбільших китайських експортерів електромобілів, що працює напряму з заводами BYD, Geely, Zeekr, Xpeng, Li Auto та Seres і має ліцензію на експорт китайських авто.

За умовами договору UNI-LAMAN стає ексклюзивним логістичним оператором Shengxin для України, країн Кавказького регіону, Молдови та країн Східної Європи.

Перші пілотні партії для Кавказу вже формуються на складах компанії в Китаї і підуть Транскаспійським міжнародним транспортним маршрутом: до порту Актау, далі паромом до Баку, а потім автовозами до кінцевих дилерів. Весь шлях — 25−35 днів замість звичних 4−6 місяців морем через Суец.

Паралельно з Транскаспійським коридором UNI-LAMAN запускає другий маршрут спеціально для Східної Європи (в першу чергу України та Польщі): електромобілі з заводів BYD, Zeekr та Seres вантажаться на судна в портах Нінбо, Гуанчжоу та Шанхай, прямують до польських портів Гдиня та Гданськ за 28−35 днів. Розформування авто проходить на власному митному автомобільному майданчику у Гданську звідки авто розвозяться по складах дилерів. Цей маршрут вже працює для звичайних вантажів і тепер адаптований під EV — з мінімальними затримками на митниці та для перевалок.

Чому це змінює ринок

Коридор на Східну Європу, через наявність власних митних майданчиків та інших елементів логістичної інфраструктури зменшується кінцева ціна споживача, додається асортимент електрокарів в доступі споживача та зменшується час від анонсу нових авто в Китаї до їх появи у салонах в Україні.

Наявність власних митних майданчиків для зберігання авто в Польщі дозволяє українським дилерам не зберігати великі партії одразу на територіях вразливих до військових ризиків.

Маршрут на Кавказ не залежить від черг у Червоному морі та європейських портах — графік фіксований, як у пасажирського потягу.

Вдала логістика дорівнює мінус 10−15% кінцевої ціни китайського авто. Сьогодні доставка в країни Кавказу одним авто через традиційні морські маршрути коштує €2000−3000. Новий коридор знижує її до €800−1500 — різниця одразу йде в кишеню покупця.

Ця угода підвищує репутацію українського бізнесу на роки вперед. Китайські виробники укладають логістичні контракти на 5−10 років. Те, що обрали саме українську компанію, — це визнання надійності та гнучкості.

«Ми вже запускали власні контейнерні поїзди Китай-Одеса в 2022-му, коли половина світу зупинилася. Зараз робимо те саме для електромобілів — тільки швидше, дешевше і екологічніше», — говорить Геннадій Сорочинський, СЕО UNI-LAMAN GROUP.

Якщо пілотні партії підтвердять заявлені терміни та вартість, до літа 2026 року одним лише цим коридором може проходити 2000−3000 електромобілів щомісяця.

Це означає одне: поки багато хто говорить про кризу, український бізнес тихо будує нові магістралі — і тягне за собою весь регіон у бік доступної зеленої мобільності.