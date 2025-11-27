Курс валют: долар у банках втратив три копійки, євро додало п'ять копійок

У четвер, 27 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,07−42,55 грн. Євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,45, євро — 49,15−49,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,26−42,29 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 48,99−49,01 грн/євро.

