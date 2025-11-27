Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 14:33

Підписка СТРУМ: щомісячна допомога, що живить «Азов»

Велика війна потребує безперервного ресурсу. Але головним серед них завжди залишатиметься людина. Саме тому підписка СТРУМ підтримує тих, хто сьогодні тримає оборону в найскладніших умовах.

Поки для когось серпень став часом перепочинку, для бійців «Азову» — це ще один місяць безперервної роботи, навчань і постійної готовності. Їхня стабільність багато в чому залежить від регулярної підтримки — від тих, хто долучився до СТРУМу.

СТРУМ — це мережа підписників, які щомісяця переказують фіксовану суму на потреби бригади. Функціонал підписки простий: щомісяця з картки списується будь-яка обрана сума — 100, 500, 1000 гривень тощо. А вже згодом — у звітах — ви бачите, що саме вдалося забезпечити: від комплектуючих до транспорту.

Цей формат дозволяє реагувати швидко. Без зборів. Без затримок. Без «давайте дотиснемо».

СТРУМ живить «Азов»: як регулярна підтримка впливає на війну

СТРУМ — це не просто донат. Це стабільне джерело живлення, завдяки якому бригада не зупиняється.

  • техніка з плановим сервісом і запасом вузлів — швидко повертається у стрій;
  • зв’язок із резервом антен, кабелів та передавачів — стабільний у пікові моменти;
  • підрозділи планують наперед: закупівлі та логістика без очікування нових зборів.

Це не про суми — це про сталу присутність. Про те, що у бійців не закінчуються ресурси в момент, коли вони потрібні найбільше.

Серпень у цифрах: що купили завдяки СТРУМу

Поки дехто планував останні поїздки сезону, «Азов» працював у звичному режимі — без знижень темпу. І це стало можливим завдяки тим, хто оформив підписку на СТРУМ.

У серпні:

  • акумульовано — 3 147 381 ₴;
  • витрачено на закупівлі — 3 791 400 ₴.

Основна частина суми пішла на закриття великого запиту від батальйону безпілотних систем — комплектуючі, які дозволяють працювати на різних частотах і зберігати стабільний сигнал.

Зокрема, придбано:

  • 600 відеопередавачів (включно з антенами);
  • 500 приймачів;
  • 200 антен;
  • 2 автомобілі Peugeot Rifter для логістики;
  • комплектуючі для техніки першого батальйону спецпризначення.

СТРУМ не просто «закриває статті витрат». Він знімає гальма. Він дозволяє бригаді діяти гнучко, швидко і з випередженням. Там, де реакція на запит вимірюється не днями, а годинами.

підписка струм — тепловізійні приціли InfiRay RICO 2 Series на стелажі

Чому це важливо саме зараз

«Азов» не працює у спокійних зонах. Це бригада, яка постійно перебуває в русі: фронт, навчання, оновлення техніки, зміна тактики — усе в режимі «з сьогодні на сьогодні». Тут немає запасу часу чи ресурсу «на потім».

Боєздатність підрозділу — це не лише навчені бійці. Це зв’язок, який тримається в щільному радіоефірі. Це техніка, яка витримує багатогодинну роботу. Це транспорт, що проходить фронтові ґрунтовки з перевантаженням.

«Щоб ми могли ефективно давати відсіч ворогу та швидко впроваджувати інновації на полі бою, нам потрібне регулярне постачання комплектуючих до БПЛА», — друг Клод, командир відділення роти FPV, ББС.

Це не про комфорт. Це про темп, у якому живе бригада. І про спільноту, яка допомагає його втримати.

підписка струм — графічний постер із закликом: «СТРУМ — це змога впливати на перебіг подій своєю підтримкою

Доєднуйся до мережі, що не дає «Азову» зупинитись

СТРУМ — це регулярна підтримка, що дає бригаді можливість діяти без пауз. Не чекати на збори, не затягувати із закупівлями, не втрачати темпу через брак деталей.

Сума підписки — фіксована. Формат — гнучкий. Його можна змінити або призупинити в особистому кабінеті, без зайвих кроків.

Після реєстрації відкривається доступ до простого інтерфейсу, звітів, а також до спільноти — тих, хто щомісяця тримає тил. Тут публікуються новини, події, запрошення на вишколи, відповіді військових і координаторів.

Оформити підписку можна на сайті strum.azov.one або просто пам’ятайте: Підписка СТРУМ — це про регулярність, яка тримає фронт.

