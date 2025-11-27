В Україні з початку року Головний сервісний центр МВС тимчасово зупинив роботу 106 торгівельних організацій, які займаються продажем транспортних засобів та їхніх комплектуючих. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
27 листопада 2025, 8:26
МВС «поставило на паузу» роботу 106 автотрейдерів. У чому причина
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Причини закриття:
- відсутність вивіски та графіка роботи — через це покупці не розуміють, з ким саме укладають угоду;
- оформлення договорів поза межами торгівельного приміщення, що не відповідає вимогам законодавства;
- недотримання правил обліку та документообігу, що підриває прозорість і законність операцій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі