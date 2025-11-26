Нацбанк заборонив роботу двох сервісів обміну валют

Національний банк України ухвалив рішення про повну заборону діяльності компаній ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «ІКС Чендж», а також усіх пов'язаних з ними осіб. Заборона стосується надання фінансових послуг через їхні інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень під назвами «Obmin24» та «X-Change». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Заборона поширюється на всі операції, пов'язані з торгівлею валютними цінностями та наданням фінансових платіжних послуг.

Причини рішення НБУ

Рішення було ухвалено за результатами наглядової діяльності, під час якої регулятор виявив низку критичних порушень:

Відсутність ліцензій: Жодна із зазначених компаній не мала відповідних ліцензій НБУ на здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Незаконні операції: Сервіси фактично здійснювали операції, що мають ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями, не маючи на це права.

Системне просування порушень: Послуги «Obmin24» та «X-Change» систематично рекламувалися (у тому числі мовою держави-агресора) з акцентом на можливості уникнення регуляторних обмежень під час валютних операцій та переказів.

Пов'язаність осіб: НБУ виявив юридичні та економічні ознаки, що вказують на пов’язаність цих компаній та їхній підконтрольний вплив з боку кінцевих бенефіціарних власників Нєстєрова Геннадія Олексійовича та Шапаренко Світлани Михайлівни.

На підставі виявлених порушень, правління НБУ визнало ці компанії особами, які здійснюють надання платіжних послуг без належної авторизації (без ліцензії та/або реєстрації).