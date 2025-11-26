Курси долара та євро на міжбанку у середу, 26 листопада, фактично не змінились. Про це свідчать дані торгів.
26 листопада 2025, 17:26
Курс валют на вечір середи: долар та євро стабільні
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 2 вересня
|
Закриття 2 вересня
|
Зміни
|
42,25/42,28
|
42,26/42,29
|
1/1
|
48,93/48,94
|
48,94/48,96
|
½
Офіційний курс: долар — 42,30 грн, євро — 48,95 грн.
Середній курс у банках: 42,10−42,55 грн/долар, 48,80−49,30 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,36−42,45, євро — 49,14−49,28 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі