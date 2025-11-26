Токенізація активів та інтеграція ШІ в DeFi: Coinbase Ventures назвав головні тренди 2026 року

Coinbase Ventures, венчурний підрозділ криптобіржі Coinbase, поділився своїм баченням найбільш перспективних напрямків розвитку криптоіндустрії на 2026 рік. Серед головних трендів — токенізація реальних активів (RWA), спеціалізовані торгові платформи нового покоління, розвиток DeFi 2.0 та критична інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та робототехніки.

Компанія назвала категорії, в яких, на її думку, з'являться наступні великі проривні компанії та протоколи, і в які Coinbase Ventures планує активно інвестувати.

Перпетуалізація реальних активів

Це найгарячіший тренд, який інвестори прагнуть освоїти. Замість прямої токенізації, пропонується використання безстрокових ф'ючерсних контрактів (перпетуалів) для отримання «синтетичного доступу» до реальних активів (RWA).

Перевага: Перпетуали не вимагають фактичного забезпечення базового активу, дозволяючи створювати ринки практично для всього: від акцій приватних компаній до макроекономічних даних, що дозволить трейдерам хеджувати ризики та виражати ширший спектр поглядів, ніж просто спекуляції на криптоактивах.

Спеціалізовані біржі та торгові термінали

Розвиток інфраструктури, що захищає маркетмейкерів від «токсичних» трейдерів, є критичним для сталості бірж.

Prop-AMMs: Впровадження інноваційних моделей, як, наприклад, Prop-AMMs на Solana, де ліквідність захищена від хижацьких потоків, що прискорює розвиток ринкової структури.

Торгові термінали для ринків прогнозів: Оскільки ринки прогнозів набули масового поширення, виникає потреба в агрегаторах ліквідності (наразі вона фрагментована). Термінали, що пропонують професійні інструменти (розширені типи ордерів, арбітражні інсайти) для консолідації ліквідності на ринках подій.

DeFi нового покоління

DeFi відходить від простих протоколів кредитування та обміну до більш складних, капіталоефективних інструментів.

Композитність Perp-ринків: Перпетуальні ф'ючерси перетворюються на компоновані інструменти, які дозволяють користувачам одночасно отримувати дохід на заставу, підтримуючи при цьому кредитне плече (наприклад, інтеграція з протоколами кредитування).

Незабезпечене кредитування: Наступний великий рубіж DeFi — створення стійких моделей кредитування, які використовують ончейн-репутацію та офчейн-дані. Це може дозволити криптоіндустрії конкурувати з традиційними фінансовими інститутами у сфері незабезпеченого кредиту обсягом у трильйони доларів.

Конфіденційність: Для залучення інституційних та професійних трейдерів необхідні інструменти, які дозволяють зберігати конфіденційність торгових стратегій (приватні книги ордерів, позики) за допомогою просунутої криптографії (ZKPs, FHE).

ШІ та робототехніка

Інтеграція ШІ в криптопростір матиме вирішальне значення для наступного етапу інновацій.

Збір даних для робототехніки: Для навчання роботів потрібні високоякісні, деталізовані дані про фізичні взаємодії (тиск, маніпуляції). Децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN) можуть стати основою для масштабування цього процесу збору даних.

Proof of Humanity: З огляду на те, що контент, згенерований ШІ, стає невідрізним від людського, потрібні рішення для встановлення «доказу людської приналежності» (Proof of Humanity) через біометрію та криптографічний підпис.

ШІ для розробки та безпеки: Штучний інтелект переживає свій «GitHub Copilot момент» (автоматизація кодування) у сфері блокчейну. ШІ-агенти зроблять створення смартконтрактів доступним навіть для тих, хто не вміє програмувати: вони зможуть автоматично генерувати код, перевіряти його на безпеку та постійно моніторити ризики, дозволяючи запускати блокчейн-бізнеси не за місяці, а за години.