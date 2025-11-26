Без тривалих зупинок на кордоні: Уряд пришвидшив прикордонний і митний контроль в потягах

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів. Про це повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Де працюватиме

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими, — повідомила Очільниця Уряду. — Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів».

Цей режим запрацює у поїздах:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм.

«Очікуємо на запуск пришвидшеного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки», — зазначила Свириденко.