Уряд ухвалив рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні і без зайвого стресу для пасажирів. Про цеповідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
26 листопада 2025, 15:07
Без тривалих зупинок на кордоні: Уряд пришвидшив прикордонний і митний контроль в потягах
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Де працюватиме
«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими, — повідомила Очільниця Уряду. — Такий формат уже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. Митники і прикордонники починають проводити контроль пасажирів під час руху на підʼїзді до кордону. Тепер плануємо поширити цю практику поступово і на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів».
Цей режим запрацює у поїздах:
- Київ — Перемишль;
- Київ — Хелм.
«Очікуємо на запуск пришвидшеного контролю в русі в окремих поїздах вже із січня, а далі — масштабуємо і на інші поїзди цих напрямків. Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки», — зазначила Свириденко.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі