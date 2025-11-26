У Польщі оновили правила щодо отримання картки побуту

З 2026 року громадяни України, які мають номер PESEL UKR, зможуть подати заявку на отримання карти побуту CUKR, що дасть їм можливість легально проживати в Польщі протягом трьох років. Про це пише inpoland.net.pl.

Що це значить

Закон, що дозволяє реалізувати це рішення, наразі чекає на підпис Президента. Подавати заяви можна буде тільки в електронному форматі через спеціальний портал Модуль управління справами (MOS), що спростить процес подачі документів і дозволить громадянам здійснити це у зручний для них час.

Як отримати карту побиту

Для того, щоб мати право на отримання карти побуту CUKR, заявники повинні відповідати кільком вимогам.

Зокрема, необхідно бути громадянином України або членом родини українця, мати легальний статус перебування в Польщі завдяки тимчасовому захисту та бути громадянином України не менше ніж 365 днів до подачі заявки.

Крім того, неповнолітні діти, які прибули з України або народилися в Польщі, також мають право на отримання карти, якщо відповідають зазначеним вимогам.

Заявки на отримання карти побуту CUKR подаються виключно електронним шляхом через систему MOS.

Для подачі заявки необхідно створити обліковий запис у новій системі, заповнити заяву, підписати її електронним способом та додати необхідні документи, включаючи актуальну фотографію та підтвердження оплати збору. Після успішного подання заяви, заявники отримують підтвердження та можуть отримати картку побуту після її виготовлення у воєводському управлінні.

Що дає карта

Карта побуту CUKR дозволяє громадянам України легально перебувати в Польщі протягом трьох років, а також забезпечує доступ до низки соціальних послуг. Вартість подачі заявки включає гербовий збір у розмірі 340 злотих та плату за видачу карти — 100 злотих.