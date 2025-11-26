Мін’юст роз’яснив, як успадкувати майно на окупованих територіях

Міністерство юстиції України опублікувало роз'яснення щодо процедури оформлення спадщини, якщо майно або місце відкриття спадщини розташоване на тимчасово окупованій території (ТОТ) або в зоні активних бойових дій.

Те, що місце відкриття спадщини може бути на тимчасово окупованій території або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень у повному обсязі, не унеможливлює оформлення спадщини.

Це лише впливає на порядок вчинення нотаріальних дій: нотаріус визначає альтернативне місце відкриття спадщини та здійснює необхідні процедури відповідно до законодавства України.

Визначення місця відкриття спадщини

Згідно з Цивільним кодексом України місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Однак у період воєнного стану, якщо це місце розташоване на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій, спадкова справа може бути заведена будь-яким нотаріусом, незалежно від місця відкриття спадщини.

Статус населеного пункту або території перевіряється нотаріусом відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376.

Якщо спадкова справа відкрита на окупованій території

Якщо спадкова справа була відкрита на тимчасово окупованій території, де неможливо продовжити провадження через відсутність доступу до документів або їх знищення, будь-який нотаріус (державний чи приватний), до якого звернувся спадкоємець, має право продовжити ведення спадкової справи на підставі його заяви.

Які документи потрібно додати до заяви

Основні документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця;

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтва, рішення суду);

документи, що підтверджують право власності на майно, а також документи, що підтверджують державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно (відповідні свідоцтва, витяги, тощо).

Повний перелік документів залежатиме від конкретної ситуації та обставин спадкової справи.

Строки прийняття спадщини

Для прийняття або відмови від спадщини встановлено строк у шість місяців, який починається з дня смерті спадкодавця.

Разом з тим, у період воєнного стану в Україні та протягом двох років з дня його припинення або скасування також діє й інша норма. Якщо смерть спадкодавця зареєстрована пізніше, ніж через місяць після того, як він помер (або був оголошений померлим), зазначений строк обчислюється з дня державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується також до спадщини, яка була відкрита після введення воєнного стану в Україні, а також до спадщини, яка відкрилася до введення воєнного стану, строк для прийняття якої не сплив до його введення (за умови, що свідоцтво про право на спадщину не було видано жодному із спадкоємців).

Видача свідоцтва про право на спадщину

Свідоцтво про право на спадщину видається після спливу шестимісячного строку — за місцем відкриття спадщини, крім випадків, коли діяли обставини, описані вище.

Додаткові питання

Спадкоємці можуть стикатися з додатковими проблемами, зокрема:

встановлення факту смерті спадкодавця на ТОТ;

відновлення втрачених документів;

підтвердження родинних відносин;

визнання права власності на майно в судовому порядку;

визнання права власності на майно, зруйноване через бойові дії.

Дізнатися, як розв’язати ці питання, можна у фахівців системи надання безоплатної правничої допомоги.