Техас інвестував $10 млн у біткоїн, капіталізація Monad перевищила $476 млн менш ніж за добу: що нового

Історичний прецедент: Техас став першим штатом США, який офіційно інвестував $10 млн у біткоїн

Техас продовжує закріплювати за собою статус найбільш «про-біткоїн» штату в США, зробивши історичний крок: вперше в історії Сполучених Штатів місцева влада офіційно інвестувала кошти у першу криптовалюту.

Президент Texas Blockchain Council Лі Братчер оголосив, що 20 листопада 2025 року Техас здійснив початкову покупку Біткоїна (BTC) на суму $10 млн за ціною близько $87 000.

«ТЕХАС ВІДКУПИВ ПАДІННЯ!» — прокоментував Братчер, вітаючи команду Texas Treasury та контролера Кевіна Генкока за їхню уважну роботу з відстеження ринку.

Ця інвестиція є кульмінацією більш ніж півторарічної законодавчої роботи штату над створенням власного стратегічного біткоїн-резерву.

Хоча Техас планує в майбутньому перейти до самостійного зберігання активу, наразі, поки триває публічний конкурс (RFP) на вибір технічної інфраструктури, початкова алокація була здійснена через популярний біржовий фонд (ETF) BlackRock IBIT.

Цей крок підтверджує перетворення біткоїна на визнаний стратегічний актив на державному рівні в США.

Захист інвесторів: Регулятор Японії зобов'яже криптобіржі створити резервні фонди для компенсацій

Фінансове агентство Японії (FSA) планує суттєво посилити захист клієнтів криптобірж, зобов'язавши їх створювати обов'язковий резервний фонд. Ці кошти будуть призначені для швидкої компенсації інвесторам у разі хакерських атак, злому або несанкціонованого викрадення активів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, наголошуючи, що цей крок є відповіддю регулятора на зростання кількості інцидентів, пов'язаних із несанкціонованим виведенням криптовалют.

Нове правило змусить біржі створювати спеціальні фінансові резерви, які мають забезпечити оперативне покриття втрат клієнтів.

Очікується, що відповідна вимога буде незабаром представлена у звіті робочої групи при Фінансовій раді — консультативному органі прем'єр-міністра. На основі цього документа FSA ухвалить фінальне рішення.

У разі ухвалення цього закону, криптобіржі Японії зіткнуться з цілою низкою додаткових обмежень та вимог, серед яких:

Заборона на інсайдерську торгівлю.

Посилені перевірки механізмів зберігання інформації.

Розширені зобов'язання щодо розкриття інформації про діяльність.

Ці заходи підкреслюють прагнення Японії зберегти лідерство у сфері регулювання криптовалют, гарантуючи при цьому високий рівень безпеки для інвесторів.

Таїланд заборонив Worldcoin збирати біометричні дані: Проєкт має видалити інформацію про 1,2 млн громадян

Комітет із захисту персональних даних Таїланду (PDPC) розпорядився негайно призупинити послуги зі сканування райдужної оболонки ока, які надавалися компанією TIDC Worldverse від імені місцевого підрозділу проєкту World. Про це повідомляє Bangkok Post.

Регулятор видав прямий припис сервісу видалити дані, зібрані у 1,2 млн осіб, щоб запобігти їхній можливій передачі за межі країни. Таїландська влада рішуче виступила проти моделі Worldcoin, яка пропонує біометричну верифікацію в обмін на криптовалюту.

Генеральний секретар PDPC Сурафонг Пленгхам заявив, що збір конфіденційних біометричних даних в обмін на криптовалюту не відповідає Закону про захист персональних даних Таїланду.

Влада виявила випадки, коли користувачам сканували очі, видавали токени WLD проєкту Worldcoin, які згодом передавалися іншим особам. Департамент спеціальних розслідувань (DSI) проведе додатковий аналіз цих порушень.

Місцевий підрозділ Tools For Humanity Thailand заявив, що вже призупинив послуги з перевірки особи, дотримуючись розпорядження PDPC. Водночас компанія наполягає, що завжди діяла відповідно до місцевих законів і відкрито надавала всю необхідну інформацію регуляторам.

Представники проєкту заявили, що призупинення діяльності негативно позначиться на мільйонах тайців, які використовували технологію Worldcoin (сканування за допомогою пристрою Orb) для захисту від шахрайства.

Таїланд був одним із найбільших азійських ринків для Worldcoin, маючи 102 локації з Orb.

Капіталізація Monad перевищила $476 млн менш ніж за добу після запуску, попри початкові коливання

Блокчейн Monad офіційно запустив свою основну мережу та токен MON 24 листопада. Попри певну стриманість інвесторів під час первинного розміщення та швидкі коливання на старті торгів, капіталізація монети менш ніж за добу перевищила $476,4 млн. Наразі ціна MON становить близько $0,044. Про це свідчать дані CioinMarketCap.

Токен MON дебютував на позначці $0,025, що відповідає ціні ICO на платформі Coinbase, де проєкт залучив $269 млн від 86 000 учасників.

Проте, за перші хвилини торгів котирування пішли вниз, що спричинило продаж токенів серед деяких ранніх отримувачів аірдропа. Незважаючи на це, капіталізація змогла швидко відновитися та продемонструвати значне зростання.

Загальна пропозиція MON становить 100 мільярдів монет. В початковий обіг надійшло 10,8 млрд токенів.

Розподіл повного обсягу пропозиції має такий вигляд:

Розвиток екосистеми: 38 млрд MON

Команда: 26,9 млрд MON

Інвестори: 19,6 млрд MON

Публічний продаж (ICO): 7,5 млрд MON

Казначейство Category Labs: 3,9 млрд MON

Аірдроп: 3,3 млрд MON

Важливо зазначити, що на старті токени, призначені для інвесторів, команди та казначейства, заблоковані щонайменше на один рік, що забезпечує стабільність пропозиції в короткостроковій перспективі.