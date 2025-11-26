У середу, 26 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 8 копійок у покупці та 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.
26 листопада 2025, 10:42
Курси валют: долар в банках втратив 8 копійок
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,12−42,56 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,35 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,45, євро — 49,15−49,34 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,25−42,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,93−48,94 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі