Курси валют: долар в банках втратив 8 копійок

У середу, 26 листопада, на готівковому ринку середній курс долара втратив 8 копійок у покупці та 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,12−42,56 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,35 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,45, євро — 49,15−49,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,25−42,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,93−48,94 грн/євро.

