НБУ увів в обіг монету, присвячену митцю УПА — фото

Національний банк 25 листопада випустив пам'ятну монету до 120-річчя від дня народження Ніла Хасевича. Вона поповнила серію «Видатні особистості України». Про це повідомила пресслужба НБУ .

Що відомо про монету

Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.

Аверс: зображено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у його фірмовій техніці деревориту. Цей стиль вирізняється експресивною графікою, чіткими контрастними лініями та динамічним штрихуванням, що робить образ митця живим та впізнаваним.

Реверс: представлено символічну композицію з елементів деревориту Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів. Композиція поєднує графічні елементи митця як символ економічної, ідеологічної та моральної сили українського опору. На матовому фоні вгорі розміщено написи: «ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ» та «300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД».

Хто такий Ніл Хасевич

Ніл Хасевич (1905−1952) — український художник-графік, громадський і політичний діяч. Член Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Головної Визвольної Ради (УГВР), визначна фігура українського мистецтва у підпіллі на Західній Україні в 1940—1950-х роках.

Хасевич створив дизайн нагород Української повстанської армії, оформлював листівки й підпільні видання, розробляв проєкти прапорів, документів для повстанців.