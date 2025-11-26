Національний банк 25 листопада випустив пам'ятну монету до 120-річчя від дня народження Ніла Хасевича. Вона поповнила серію «Видатні особистості України». Про це повідомила пресслужба НБУ.
26 листопада 2025, 10:00
НБУ увів в обіг монету, присвячену митцю УПА — фото
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що відомо про монету
Монета має номінал 2 гривні та виготовлена з нейзильберу.
- Аверс: зображено автопортрет Ніла Хасевича, виконаний у його фірмовій техніці деревориту. Цей стиль вирізняється експресивною графікою, чіткими контрастними лініями та динамічним штрихуванням, що робить образ митця живим та впізнаваним.
- Реверс: представлено символічну композицію з елементів деревориту Хасевича, стилізовану під банкноту в дусі бофонів. Композиція поєднує графічні елементи митця як символ економічної, ідеологічної та моральної сили українського опору. На матовому фоні вгорі розміщено написи: «ДО ВОЛІ НАРОДІВ І ЛЮДИНИ» та «300 КРБ НА БОЙОВИЙ ФОНД».
Хто такий Ніл Хасевич
Ніл Хасевич (1905−1952) — український художник-графік, громадський і політичний діяч. Член Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Головної Визвольної Ради (УГВР), визначна фігура українського мистецтва у підпіллі на Західній Україні в 1940—1950-х роках.
Хасевич створив дизайн нагород Української повстанської армії, оформлював листівки й підпільні видання, розробляв проєкти прапорів, документів для повстанців.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1