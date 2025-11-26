НБУ перепише правила роботи бюро кредитних історій — контроль буде жорсткішим

Національний банк планує оновити порядок контролю за діяльністю бюро кредитних історій. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Що пропонує НБУ

Запровадити окреме Положення про контроль за бюро кредитних історій

У ньому визначено, як саме НБУ здійснюватиме контроль: як запитуватиме інформацію, як реагуватиме на порушення, які дії вимагатиме від бюро.

Уточнити порядок спілкування між НБУ та бюро

Проєкт детально описує, як бюро повинні подавати документи, відповідати на запити, виправляти недоліки та як НБУ перевірятиме дотримання вимог.

Оновити процедуру погодження правил формування та ведення кредитних історій

Змінюються вимоги до заяв, строки їх розгляду та підстави для відмови. Частину старих процедур скасовують як застарілі.

Що передбачає новий порядок

НБУ отримує чітко прописані інструменти контролю. Регулятор матиме можливість:

запитувати в бюро додаткові пояснення, документи та інформацію;

проводити аналіз скарг, звернень, адвокатських запитів та інформації з офіційних джерел;

фіксувати порушення у спеціальній довідці про результати контролю, яка стає підставою для початку адміністративного провадження.

Вводиться офіційна процедура адміністративного провадження

Після виявлення порушення НБУ надсилатиме бюро:

довідку про результати контролю;

офіційне повідомлення про початок адміністративного провадження з роз’ясненням прав і строків для пояснень.

Бюро матиме 5 робочих днів для надання заперечень або пояснень.

Письмове застереження — нова форма реагування НБУ

Якщо порушення підтверджується, НБУ може видати письмове застереження, у якому зобов’яже бюро усунути порушення в конкретні строки.

Невиконання застереження дає НБУ право звернутися до суду з вимогою накласти фінансові санкції.

Ліквідація бюро

У разі системних порушень прав суб'єктів кредитних історій, НБУ може звернутися до суду щодо ліквідації бюро.