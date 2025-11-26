Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 8:00

Податок на землю: два регіони забезпечили кожну третю гривню надходжень

Платники Дніпропетровщини та Києва забезпечили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року. До місцевих бюджетів Дніпропетровщини надійшло 6,7 млрд грн, а столиці — 5,3 млрд гривень. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Платники Дніпропетровщини та Києва забезпечили понад третину всіх надходжень земельного податку за 10 місяців 2025 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки сплачено до бюджету

Загалом за 10 місяців місцеві бюджети поповнилися на 37,7 млрд грн плати за землю. Порівняно з минулим роком надходження земельного податку зросли на 15,3 %, або на 5 млрд грн.

Також серед лідерів:

  • Одещина — 3,3 млрд грн,
  • Львівщина — 2,6 млрд гривень.

Хто повинен сплачувати податок?

Власники земельних ділянок та землекористувачі. Якщо ви маєте землю у приватній власності або користуєтесь нею на правах оренди, постійного користування — податок стосується саме вас.

Читайте також: Податки в один клік: в ДПС анонсували платежі через «Дію»

Як визначається сума?

Розмір податку встановлює місцева рада. Він залежить від цільового призначення ділянки, нормативної грошової оцінки землі та ставок, затверджених у громаді. Інформацію про нарахування платники отримують у податковому повідомленні-рішенні, яке також відображається в електронному кабінеті.

Коли платити?

Фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення.

Юридичні особи сплачують податок щомісяця.

Чому важливо не зволікати?

Несвоєчасна сплата тягне нарахування штрафів і пені, а борг може стати підставою для застосування заходів стягнення. Для громад це також означає недоотримані кошти на базові потреби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
