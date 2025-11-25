Курс долара США пішов вниз на міжбанківських торгах у вівторок, 25 листопада. Євро подешевшало на 6 копійок. Про це свідчать дані торгів.
25 листопада 2025, 17:22
Долар на міжбанку пішов вниз
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 25 листопада
|
Закриття 25 листопада
|
Зміни
|
42,47/42,50
|
42,25/42,28
|
22/22
|
48,94/48,96
|
48,88/48,90
|
6/6
Середній курс у банках: 42,20−42,60 грн/долар, 48,70−49,25 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,20−42,60, євро — 48,70−49,25 грн.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1