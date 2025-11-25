Банки України у вересні видали іпотечні кредити на 1,6 мільярда гривень

Банки України у вересні видали 851 іпотечний кредит на загальну суму 1,6 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ .

Первинний та вторинний ринки

Первинний ринок: Було надано 532 кредити на суму 1 млрд грн. З них 152 договори на 276 млн грн були видані під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

Вторинний ринок: Банки видали 319 кредитів на суму 621 млн грн.

Середньозважені ставки

Незважаючи на інфляційні ризики, середньозважені ефективні ставки у вересні залишалися відносно помірними:

На первинному ринку: 8,13% річних.

На вторинному ринку: 9,37% річних.

Якість кредитів

Якість іпотечного портфеля залишається стабільною: частка непрацюючих кредитів утримується на рівні 12%.

Регіональне лідерство

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано:

у Київській області (303 договори на загальну суму 599 млн грн, або 37% від загального обсягу);

у місті Києві (155 договорів на 350 млн грн);

у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);

в Івано-Франківській області (53 договори на 90 млн грн);

у Волинській області (35 договорів на 61 млн грн).

Опитування

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.