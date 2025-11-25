Інвестори вивели майже $5 млрд із криптофондів, у Bloomberg прогнозують падіння BTC: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Інвестори вивели майже $5 млрд із криптофондів за місяць: Серія відтоків стала третьою за масштабом з 2018 року

Криптовалютні інвестиційні продукти переживають один із наймасштабніших періодів відтоку капіталу за останні роки. Згідно зі звітом аналітичної компанії CoinShares, лише за листопад інвестори вивели з криптофондів $4,92 млрд.

Ця негативна тенденція триває вже четвертий тиждень поспіль і стала третьою за масштабом із 2018 року. Загальний обсяг активів під управлінням скоротився на 36% через падіння котирувань та масове виведення коштів.

Протягом тижня з 15 по 21 листопада загальний відтік коштів становив $1,94 млрд. Найбільше постраждав біткоїн — з продуктів на його основі вивели $1,27 млрд. Із фондів Ethereum інвестори забрали $589 млн. Серед альткоїнів найгірший результат продемонструвала Solana з відтоком у $156 млн.

США стали основним джерелом негативної динаміки, відповідаючи за відтік у розмірі $1,68 млрд.

Незважаючи на загалом негативну тенденцію, аналітики зафіксували невелику зміну настроїв: 21 листопада, після семи днів безперервного відтоку, фонди зафіксували надходження у розмірі $258 млн.

Єдиним винятком, що залучив інвестиції, стала криптовалюта XRP — у пов'язані з нею інструменти було вкладено $89,3 млн. Крім того, інструменти для відкриття коротких позицій по біткоїну продовжують привертати інтерес, залучивши за тиждень $19 млн.

Попри поточний спад, від початку року чисті притоки у криптовалютні інвестиційні продукти залишаються високими і становлять $44,4 млрд, що свідчить про загальну стійкість інтересу до криптоактивів у довгостроковій перспективі.

Криптобанкоматний оператор Crypto Dispensers планує продаж за $100 млн на тлі звинувачень CEO у відмиванні $10 млн

Оператор криптобанкоматів Crypto Dispensers повідомив, що розглядає можливість продажу компанії орієнтовно за $100 млн. Ця заява з'явилася через кілька днів після того, як федеральні прокурори висунули засновнику та CEO компанії, Фірасу Іссі, звинувачення в участі у схемі з відмивання мільйонів доларів.

Незважаючи на кримінальну справу проти керівника, фірма стверджує, що рішення про продаж є результатом стратегічного аналізу бізнесу, а не пов'язане з розслідуванням.

Міністерство юстиції США звинувачує Іссі та його компанію Virtual Assets LLC в участі у багаторічній схемі, в рамках якої через мережу банкоматів приймалися кошти, отримані від шахрайства та незаконного обігу наркотиків. Правоохоронці вважають, що ці $10 млн згодом конвертувалися в криптовалюту для приховування їхнього походження.

Слідство стверджує, що Ісса полегшував подальший рух незаконних доходів, організовуючи переказ коштів на гаманці з підвищеною анонімністю. У разі обвинувального вироку Фірасу Іссі загрожує до 20 років позбавлення волі. Сам Ісса не визнав себе винним, раніше наголошуючи, що Crypto Dispensers «від самого початку ґрунтувалася на дотриманні нормативних вимог».

Bloomberg Intelligence прогнозує падіння біткоїна до $50 000 у 2026 році

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence, Майк Макглоун, очікує, що до 2026 року ціна біткоїна (BTC) може знизитися приблизно на 60% від історичного максимуму, опустившись до позначки близько $50 000.

Макглоун зазначає, що історичний максимум ціни активу перевищував $126 000.

На думку аналітика, очікуваний обвал буде спричинений поєднанням макроекономічних факторів, які змусять інвесторів відмовитися від ризикових продуктів, таких як криптовалюти:

Зростання ціни на золото: Інвестори віддадуть перевагу безпечним активам.

Зниження цін на нафту.

Зростання волатильності на фондовому ринку.

Макглоун підкреслює, що ці чинники здатні спровокувати масштабний розпродаж на крипторинку з «необмеженою пропозицією».

Прогноз Bloomberg з’явився на тлі поточної корекції на ринку. Нагадаємо, 21 листопада біткоїн обвалився до мінімальних позначок з квітня, досягнувши близько $82 000.

На момент написання новини, актив торгується поблизу $87 500.

Блокчейн Monad запустився у мейннеті, але токенсейл на Coinbase не виправдав очікувань

24 листопада 2025 року блокчейн Monad офіційно розпочав роботу у своїй основній мережі (мейнетті), завершивши трирічний етап розробки. Запуску передував розподіл токенів MON, який включав публічний продаж та роздачу для стимулювання участі в екосистемі.

23 листопада Monad завершив публічний продаж токенів на платформі Coinbase, залучивши близько $269 млн від понад 85 000 учасників. Однак, незважаючи на значну зібрану суму, кампанія привернула менше уваги та ажіотажу, ніж інші недавні первинні розміщення токенів (IEO).

Продаж тривав довше очікуваного, а інтерес інвесторів, ймовірно, виявився нижчим за прогнози. Більше того, токен Monad швидко опустився нижче ціни продажу ($0,025), що зробило його одним із перших випадків на американському ринку, коли актив після лістингу можна було купити дешевше, ніж під час IEO.

Згідно з токеномікою Monad, 50,6% від загальної пропозиції токенів залишаються заблокованими на старті. Ця заблокована частка включає:

Майже 26,9 млрд токенів для команди.

19,6 млрд для інвесторів.

3,9 млрд для скарбниці Monad.

Розблокування цих токенів розпочнеться лише наприкінці 2026 року і триватиме поквартально до кінця 2029 року. Близько 38,5 млрд токенів надійдуть в обіг для розвитку екосистеми.

Одночасно із запуском у мейннеті, екосистема Monad одразу інтегрувала ключові сервіси. Серед них — популярні гаманці MetaMask і Phantom, а також стейблкоїни USDC і USDT та DEX-платформи Curve і Uniswap.

Мережа Monad є EVM-сумісною, що є значною перевагою, оскільки це дозволяє розробникам переносити додатки з Ethereum без необхідності суттєвих змін у коді.