У вівторок, 25 листопада, на готівковому ринку середній курс долара додав 10 копійок у покупці та 11 копійок у продажу. Євро додало 12 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
25 листопада 2025, 10:41
Курси валют: Долар підскочив на 11 копійок, євро — на 12 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,61 грн. Євро купують за 48,70 грн, а продають за 49,25 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,50−42,65, євро — 49,20−49,37 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,47−42,50 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,94−48,96 грн/євро.
Джерело: Мінфін
