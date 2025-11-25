Україна лишається «магнітом» для авто зі скрученим пробігом: як уберегтись покупцям

Ринок вживаних авто в Україні традиційно залишається зоною підвищеного ризику для покупців. Експерти інституту досліджень авторинку зазначають : через відсутність чітких правил фіксації пробігу країна поступово перетворилась на один із найбільш привабливих ринків для машин із «темним минулим».

Що в Європі?

У більшості європейських країн — як-от Бельгія чи Нідерланди — пробіг верифікується в державних або незалежних реєстрах ледь не під час кожного техогляду чи заїзду на АЗС.

В Україні ж відповідне регулювання досі відсутнє. Законопроєкт, що мав би навести лад у сфері фіксації даних одометра, був поданий ще у 2020 році, проте так і не просунувся далі парламентських полиць — спершу через «турборежим» роботи нової Ради, а згодом через повномасштабну війну.

«Омолодження» авто

У результаті достовірність пробігу фактично залежить від доброчесності продавця. А оскільки «корекція одометра» дозволяє збільшити ціну автомобіля на тисячу-другу доларів, індустрія скручування пробігу в Україні процвітає.

За $50, кажуть експерти, можна «омолодити» авто на сотні тисяч кілометрів.

Паралельно розвиваються й методи маскування реального стану машини: реставрація салону, заміна обшивки керма, встановлення нових накладок на педалі, полірування фар. Все це створює ілюзію «ідеального» автомобіля, який насправді міг проїхати дистанцію до Місяця і назад.

Як перевірити пробіг

Попри активний попит на онлайн-ресурси з перевірки пробігу, їхні дані часто виявляються неповними або застарілими. Деякі сервіси показують лише останню доступну фіксацію, яка може бути десятирічної давності.

Крім того, після «скручування» пробігу шахрай достатньо один раз заїхати на сервіс із новими показниками, і саме їх внесуть до бази як актуальні.

Втім, надійні способи перевірки все ж існують. Аналітики рекомендують використовувати сервіси з доступом до міжнародних баз даних, зокрема Cebia.

За VIN-кодом компанія надає повну історію пробігу, інформацію про можливі ДТП із рівнем пошкоджень та оціночною вартістю ремонту, а також — у разі наявності — фото автомобіля після аварій.

Додатково сервіс дозволяє з’ясувати, чи не використовувалося авто у таксі, чи не перебуває воно в розшуку, кредитній або лізинговій заставі. Покупець також отримує розшифровку комплектації та інформацію про відкличні кампанії.

Фахівці радять: що менше часу автомобіль перебуває в Україні, то більше шансів отримати достовірні дані про його історію. А кожен «свіжопригнаний» автомобіль із привабливою ціною варто обов’язково перевіряти — щонайменше через Cebia.