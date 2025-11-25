Засновника Binance звинуватили у фінансуванні ХАМАС: що відомо

Засновника Binance Чанпенг Чжао звинуватили у сприянні виплатам на десятки мільйонів доларів до ХАМАС після нападу угрупування на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомляє агентство Financial Times.

В чому звинувачують Чжао

У скарзі, поданій в понеділок до федерального суду США американськими громадянами, родини яких постраждали, були вбиті, калічені чи взяті в заручники в результаті нападу, Чанпенг Чжао та криптовалютна біржа, яку він заснував, звинувачуються в тому, що вони свідомо надавали «значну допомогу» терористичним угрупованням, зокрема ХАМАС та Хізбалла, допомагаючи приховувати рух коштів.

Звинувачення стверджують, що виплати, ймовірно, відмивалися через Binance — найбільшу криптовалютну біржу у світі.

Адвокати родин жертв 7 жовтня стверджують, що Binance сприяла транзакціям до криптовалютних гаманців, пов'язаних з організаціями з Гази, які біржа знала або повинна була знати, що вони пов'язані з ХАМАС та іншими забороненими терористичними групами.

Згідно з даними, більше $50 мільйонів у транзакціях на гаманці, пов'язані з ХАМАС, Революційними Гвардіями Ірану, ліванським рухом Хезбалла та Палестинським ісламським джихадом, ще з 7 жовтня 2023 року були оброблені через Binance.

Вони також стверджують, що гаманці, якими управляє сама Binance, «відправили еквівалент більше 300 мільйонів доларів на вказані гаманці на блокчейні до атаки… і більше 115 мільйонів доларів після».