USB Type-C стає стандартом. У ЄС ухвалили нові вимоги до зарядних пристроїв

Єврокомісія ухвалила новий регламент, який зобовʼязує більшість зарядних пристроїв потужністю до 100 Вт мати порт USB Type-C та відповідати уніфікованим стандартам сумісності. Документ набуде повної чинності з грудня 2028 року, повідомляється в Офіційному журналі ЄС 24 листопада.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Під нові вимоги підпадатимуть зовнішні блоки живлення для бездротових зарядок, універсальних акумуляторних зарядних пристроїв, а також обладнання на кшталт роутерів, модемів та ігрових консолей.

До переліку також включили блоки живлення для моніторів і консолей, якщо вони працюють через окремий зовнішній перетворювач, а не підключаються безпосередньо до мережі на 220 вольт.

На таких пристроях обов’язково буде розміщений логотип Common Charger, що повідомлятиме користувачам про можливість заряджати різні гаджети одним блоком живлення.

Універсальні блоки живлення повинні будуть мати захист від перенапруг, щоб відповідати вимогам телеком-обладнання.

Що це дасть

Єврокомісія очікує, що нові правила зменшать енергоспоживання, кількість електронних відходів і підвищать сумісність зарядних пристроїв. За оцінками, оновлення екодизайн-вимог може дати до 0,7 ТВт·год економії електроенергії на рік до 2035 року.