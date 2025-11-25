Пошук товарів через ChatGPT: як ШІ допомагає знайти найкращі пропозиції

OpenAI представила нову функцію пошуку товарів у ChatGPT, яка допомагає користувачам знаходити продукти за допомогою розмовного ШІ-помічника. Про це пише Investing.com.

Кому доступна нова функція

Функція, запуск якої розпочався у понеділок, доступна авторизованим користувачам усіх тарифних планів: Free, Go, Plus та Pro, як на мобільних пристроях, так і у веб-версії. OpenAI пропонує практично необмежене використання для всіх планів упродовж святкового сезону.

Як відбувається пошук товарів

Пошук товарів перетворює процес вибору продуктів у розмову, задаючи уточнюючі питання розуміння переваг користувача, витягуючи інформацію з якісних джерел та пропонуючи варіанти уточнення результатів. Функція призначена для більш глибокого ухвалення рішень, а не для простих запитів про покупки.

Інструмент особливо добре працює в категоріях з великою кількістю деталей, включаючи електроніку, товари для краси, будинки та саду, кухонне приладдя та побутову техніку, а також спортивне та туристичне спорядження.

Він допомагає користувачам відкривати нові продукти, знаходити схожі товари, порівнювати варіанти, вибирати подарунки та знаходити вигідні пропозиції.

