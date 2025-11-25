OpenAI представила нову функцію пошуку товарів у ChatGPT, яка допомагає користувачам знаходити продукти за допомогою розмовного ШІ-помічника. Про це пише Investing.com.
Пошук товарів через ChatGPT: як ШІ допомагає знайти найкращі пропозиції
Кому доступна нова функція
Функція, запуск якої розпочався у понеділок, доступна авторизованим користувачам усіх тарифних планів: Free, Go, Plus та Pro, як на мобільних пристроях, так і у веб-версії. OpenAI пропонує практично необмежене використання для всіх планів упродовж святкового сезону.
Як відбувається пошук товарів
Пошук товарів перетворює процес вибору продуктів у розмову, задаючи уточнюючі питання розуміння переваг користувача, витягуючи інформацію з якісних джерел та пропонуючи варіанти уточнення результатів. Функція призначена для більш глибокого ухвалення рішень, а не для простих запитів про покупки.
Інструмент особливо добре працює в категоріях з великою кількістю деталей, включаючи електроніку, товари для краси, будинки та саду, кухонне приладдя та побутову техніку, а також спортивне та туристичне спорядження.
Він допомагає користувачам відкривати нові продукти, знаходити схожі товари, порівнювати варіанти, вибирати подарунки та знаходити вигідні пропозиції.
При використанні функції ChatGPT відкриває візуальний інтерфейс, де користувачі можуть описати, що вони шукають, і відповісти на питання про бюджет, одержувача та кращі характеристики. Якщо увімкнено функцію пам'яті, пошук може бути додатково персоналізований на основі попередніх розмов.
Система шукає в інтернеті актуальну інформацію про ціни, наявність, відгуки, характеристики та зображення. Користувачі можуть надсилати пошук, позначаючи запропоновані продукти як «Не цікавить» або «Більше схожих».
Через кілька хвилин користувачі отримують персоналізоване керівництво покупця з найкращими продуктами, ключовими відмінностями, компромісами та актуальною інформацією від надійних продавців.
Користувачі можуть перейти на сайти продавців для здійснення покупок. OpenAI планує додати можливість прямих покупок через ChatGPT для продавців, які беруть участь у програмі Instant Checkout, де доступно.
Точність вибору
Функція працює на версії GPT-5 mini, спеціально навченої для завдань шопінгу з використанням навчання із підкріпленням. Згідно з внутрішніми оцінками OpenAI, функція пошуку товарів досягає 64% точності за продуктами порівняно з 52% для GPT-5-Thinking, 56% для GPT-5-Thinking-mini та 37% для ChatGPT Search.
Конфіденційність
OpenAI наголосила, що чати користувачів ніколи не передаються продавцям, а результати формуються органічно на основі загальнодоступних роздрібних сайтів.
Коментарі - 3
1. Источники информации которыми пользуется ИИ?
2. Фактически И И ворует информацию с сайтов созданных пользователями?
3. Какой смысл пользователю производить новый контент, оплачивать сайт, хостинг, проводить новые исследования, нанимать сотрудников и т. д. и выкладывать контент в сеть, если ИИ покажет весь новый контент практически напрямую пользователю. Т. е. разработчик контента не имеет рейтинга в ражировании, прямых заходов пользователей на свои ресурсы . — ответ Вас удивит.
Вообще все ответы ИИ по этой теме удивят и нас и Вас!