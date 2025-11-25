Чорна п’ятниця підвищує попит на кредити: українці планують вигідні покупки

Попри війну, економічну турбулентність і зміну споживчих настроїв, інтерес українців до сезонних розпродажів зберігається. Хоча «чорні п’ятниці» вже не ті, що були до 2022 року, багато людей все одно планують покупки заздалегідь, шукають знижки та намагаються придбати потрібні речі за найкращою ціною. Для частини покупців можливість закрити побутові потреби чи замінити техніку — не про спонтанні витрати, а про адаптацію до нової реальності.

Ще до 2022 р, понад 70% українців спеціально відкладали покупки до періоду знижок. Тенденція зберігається й сьогодні, хоча пріоритети змінилися: на перший план виходить практичність, економія та безпека.

Зростання попиту на кредити — стабільний тренд «чорноп'ятничного» тижня

У CreditKasa зазначають, що протягом останніх років спостерігається збільшення попиту не лише у день «Чорної п’ятниці», а протягом усього тижня, який їй передує. Традиційно кількість кредитних заявок у цей період зростає на 15−20%.

Зростає як кількість нових звернень, так і повторні заявки від клієнтів, які вже раніше користувалися послугами. Також підвищується й середня сума кредиту:

у нових клієнтів — приблизно на 7%,

у повторних — до 16−18%.

Компанія прогнозувала збереження цих тенденцій ще у 2021 році, і навіть з урахуванням воєнних реалій тренд залишається актуальним — хоча мотивація позичальників тепер інша: більше практичних і необхідних покупок, менше імпульсивних.

Споживчі настрої та передумови росту

«Індекс споживчих настроїв — це індикатор того, наскільки українці готові витрачати гроші та вірити в майбутнє (за даними Info Sapiens). Під час війни найнижче значення було у червні 2024 р., і з того часу показник поступово відновлюється. Це говорить про адаптацію населення до умов життя у військовий час, а це означає і повернення до деяких поведінкових паттернів, одним із яких є підвищення споживання на «чорну п’ятницю», у тому числі за рахунок кредитних коштів. Проте особливістю 2025 р. є більш широкий спектр споживчих інтересів, тому що раціональні потреби (зарядні станції, павербанки, генератори тощо) — були у більшій мірі придбані рік чи два тому — розповів директор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

Навіть попри стрес та економічний тиск, українці продовжують купувати необхідні речі, а в періоди знижок — роблять це активніше.

Система прийняття рішень залишається стабільною

У CreditKasa немає штучних налаштувань для періодів підвищеного попиту на гроші. Система аналізує стандартні параметри, які забезпечують оптимальний баланс між видачею збільшеної суми коштів та збереженням платоспроможності.

Якщо система скорингу чи ризик-менеджери визначають, що клієнт не може отримати більшу суму, рішення буде негативним незалежно від того, звернувся він у «чорну п’ятницю» чи у звичайний день.

Якість обслуговування кредитів: «п'ятничні» позики більш ризикові

Статистика попередніх років свідчить про те, що кредити, оформлені у тиждень перед «чорною п’ятницею», погашаються гірше приблизно на 10%. А кредити, взяті саме в день розпродажу, мають ще нижчий рівень повернення вчасно — до 23%. Це пояснюється емоційністю покупок і тим, що частина позичальників недооцінює свої майбутні фінансові можливості.

Багато покупок у цей період — це подарунки собі й близьким, речі, які люди давно планували придбати, але чекали на знижки.

Пролонгація та реструктуризація: як CreditKasa йде назустріч

Неймовірно, але факт, під час війни знизилася частка клієнтів, які стикаються зі складнощами під час погашення, тепер це 40−50% клієнтів. Більшість використовують механізм пролонгації, а в окремих випадках пропонуються програми реструктуризації — зазначив Віталій Соловйов.

Готовність компанії до пікових навантажень

У CreditKasa пояснюють: перед періодами активного попиту важливо бути готовими як фінансово, так і технічно. Компанія має забезпечити достатній запас ліквідності та безперебійну роботу IT-систем, адже кількість заявок зростає суттєво.

Цього року ми плануємо у свою чергу надати клієнтам як масову акційну «чорноп'ятничну» знижку на ставку по кредиту, так і зробити додатково низку індивідуальних дисконтних пропозицій для надійних клієнтів. Така політика відповідає позиціонуванню компанії «Найкраще попереду», адже чим довше співпраця з CreditKasa — тим більші суми та привілеї щодо умов може отримати кожен клієнт. Також, цього року буде ще одна відмінність від минулих років — тепер надійним клієнтам доступні позики на умовах «MaxiKasa» — це кредитний продукт схожий на банківський — гроші можна взяти в довгострокове користування, а повертати частинами. Він пропонується приблизно 40−50% повторних клієнтів під час розгляду їх заявок.