Міністерство фінансів спільно з ДПС пояснили, які податки потрібно сплачувати від прибутку з продажу криптовалюти.
24 листопада 2025, 16:23
Податкова і Мінфін пояснили, які податки мають сплачувати українці, які заробляють на крипті
Які податки потрібно сплачувати від прибутку з продажу криптовалюти?
20-річний Юрій розібрався з криптовалютою, зареєструвався на біржі та слідкує за коливаннями на ринку. Щомісяця від операцій із купівлі-продажу крипти він отримує близько 8 тис. грн (24 тис. грн/квартал; 96 тис. грн/рік).
Для легалізації доходу Юрій щороку до 1 травня через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС подає податкову декларацію фізособи про доходи, отримані у попередньому році, та сплачує податки.
За рік підсумок виглядає так:
Джерело: Мінфін
