Не ведіться на фейки: Пенсійний фонд спростував «заяви на підтвердження віку»

Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області повідомило про зростання кількості фейкових повідомлень, що стосуються пенсійного забезпечення.

Які ширяться фейки

За даними установи, в окремих Telegram-каналах почали поширювати неправдиву інформацію нібито від імені Пенсійного фонду про необхідність «подати заяву» для підтвердження віку, щоб уникнути припинення пенсійних виплат.

У відомстві наголошують, що така інформація є недостовірною та має ознаки інформаційної маніпуляції. Усі процедури, пов’язані з призначенням, перерахунком, зупиненням або припиненням пенсій, чітко визначені законодавством України. Зміни до них можуть вноситися виключно рішеннями Верховної Ради або Кабінету Міністрів.

Пенсійний фонд підкреслює, що жодні повідомлення в соціальних мережах чи месенджерах не можуть вважатися офіційними. Громадян закликають не довіряти неперевіреним джерелам, особливо анонімним каналам у мережі, та користуватися лише достовірною інформацією.

В установі також нагадують, що всю офіційну інформацію про пенсійні, страхові та соціальні виплати, а також про субсидії та пільги можна отримати на офіційних ресурсах Пенсійного фонду України.