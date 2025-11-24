У понеділок, 24 листопада, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у покупці і зріс на 9 копійок у продажу. Євро додало 1 копійку у купівлі та 6 копійок у продажу.
24 листопада 2025, 10:34
Курси валют: Долар в банках зріс на 9 копійок, євро — на 6 копійок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,49 грн. Євро купують за 48,47 грн, а продають за 49,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,33−42,45, євро — 49,00−49,15 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,24−42,27 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,63−48,66 грн/євро.
